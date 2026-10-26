Tabrakan Maut di Lampung, Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tewas 

Kecelakaan maut minibus dan truk Fuso di KM 198+100 A ruas Tol Terbanggi BesarPematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka), Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Jasa Raharja (Persero) memberikan santunan kepada korban kecelakaan maut minibus dan truk Fuso di KM 198+100 A ruas Tol Terbanggi BesarPematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka), Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung.

Dalam peristiwa ini, 6 orang dinyatakan meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Santunan diberikan melalui Kantor Wilayah Lampung Jasa Raharja.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin menyampaikan duka cita atas kecelakaan yang terjadi. Sementara para korban pulih diharapkan segera pulih.

"Sejak informasi kejadian diterima, petugas Jasa Raharja telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan rumah sakit untuk mendata korban, memantau penanganan medis, serta memastikan hak-hak korban dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” ungkap Awaluddin dalam keterangan tertulis, Senin (26/10).

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Dalam musibah ini seluruh korban terjamin dalam lingkup jaminan UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Sesuai ketentuan, korban meninggal dunia akan diberikan santunan sebesar Rp

50 juta kepada ahli waris yang sah.

Sementara bagi korban luka-luka diterbitkan jaminan biaya perawatan maksimal Rp 20 juta. Koordinasi dengan petugas kepolisian terus dilakukan Jasa Raharja untuk penanganan korban.

Petugas juga mendatangi tempat kejadian perkara, serta mengunjungi dan mendata korban yang dirawat di RS Mutiara Bunda dan RS Griya Medika Dompet Dhuafa.

Jasa Raharja akan terus memantau perkembangan penanganan korban dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses pelayanan serta pemenuhan hak korban berjalan sesuai ketentuan.