Partai Demokrat Berpeluang Menangi 77 Persen Suara pada Pemilu Sela AS

Jatuhnya kepercayaan publik AS kepada Presiden Donald Trump membuat kans Partai Demokrat melonjak pada Pemilu Sela AS. (Instagram @realdonaldtrump)
JawaPos.com - Peluang Partai Demokrat meningkat jadi 77 persen untuk meraih mayoritas kursi di DPR Amerika Serikat dalam pemilu sela AS, menurut hasil survei NBC News Decision Desk Poll yang dirilis Kamis (15/10).
"Partai Demokrat kini memiliki peluang 77 persen memenangi pemilihan DPR, dengan perkiraan jumlah kursi yang dimenanginya mencapai 235," kata lembaga survei tersebut di platform media sosial X.
Dari 235 kursi yang berpotensi diraih Partai Demokrat itu, 187 kursi di antaranya dinilai "pasti" dimenangkan dan 28 lainnya "mungkin" dapat dimenangkan.
Sementara itu, Partai Republik diperkirakan hanya memenangi 200 kursi, dengan 124 kursi dinilai "pasti" menang, 64 kursi "mungkin" dapat dimenangkan, dan 14 kursi lainnya memiliki kemungkinan "menang tipis".
Pemilu sela AS akan digelar pada 3 November mendatang untuk memilih 435 anggota DPR dan 33 dari 100 anggota Senat.
Pada hari yang sama, sejumlah negara bagian juga akan menggelar pemilihan legislatif.
Menurut analis, Partai Demokrat kemungkinan akan berhasil merebut jumlah kursi mayoritas di DPR AS, dengan Partai Republik berpeluang kehilangan posisi mayoritas mereka di sana.
Para ahli menyebut sejumlah faktor yang menyebabkan Partai Republik semakin berpeluang kalah antara lain jatuhnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump di tengah operasi militer terhadap Iran serta kenaikan harga, termasuk harga BBM. (*)
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Jawa Pos
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