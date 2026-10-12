Houthi Serang Bandara Riyadh Lagi, 12 Tewas, Saudi Siapkan Balasan

JawaPos.com - Serangan milisi Houthi terhadap terminal penumpang Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya, termasuk sejumlah korban dalam kondisi kritis pada Sabtu (10/10).

Serangan itu memicu kecaman internasional sekaligus meningkatkan tekanan bagi Riyadh untuk memperkuat pertahanan udara dan melumpuhkan kemampuan militer Houthi di Yaman.

Dalam video CCTV bandara yang beredar, sebagaimana dikutip dari Aljazeera, sejumlah pengguna bandara berpakaian ihram, diduga jamaah umrah, sedang mengantre untuk pemeriksaan saat sebuah misil menghantam terminal penumpang.

Empat korban tewas merupakan warga negara Arab Saudi, sedangkan korban lainnya berasal dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.

Serangan terhadap fasilitas penerbangan sipil tersebut menuai kecaman karena menyasar infrastruktur yang digunakan masyarakat, bukan instalasi militer.

Juru Bicara Koalisi untuk Memulihkan Legitimasi di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, menyebut serangan tersebut sebagai 'kejahatan perang skala penuh'.

Dia juga menegaskan bahwa koalisi akan memberikan respons tegas sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Pada hari yang sama, pasukan koalisi melaporkan sebuah proyektil jatuh di sekitar Bandara Internasional King Fahd di Dammam.

Insiden itu menambah daftar serangan terhadap bandara-bandara Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir.