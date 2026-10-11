Trump Pertimbangkan Serangan Udara ke Houthi usai Bandara Riyadh Diserang 4 Kali dalam Sepekan

Donald Trump (Instagram @realdonaldtrump)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertimbangkan kemungkinan melancarkan serangan udara terhadap kelompok Houthi di Yaman setelah Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, kembali diserang. Trump mengatakan keputusan dapat diambil dengan cepat menyusul serangan keempat terhadap bandara tersebut dalam sepekan.

Dilansir dari Al Riyadh, Minggu (11/10), Trump menyampaikan hal itu kepada wartawan di Gedung Putih pada Sabtu (10/10). Dia mengatakan pemerintahannya baru mengetahui serangan terbaru terhadap bandara di Arab Saudi tersebut dan akan segera mempertimbangkan langkah selanjutnya.

“Kami akan mempertimbangkannya. Kami baru saja mengetahui serangan terbaru terhadap bandara Saudi, jadi kami akan mengambil keputusan,” kata Trump. “Kami bergerak sangat cepat.”

Sejak Rabu (7/10), serangkaian serangan kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap Bandara Internasional King Khalid telah menewaskan empat orang dan melukai puluhan lainnya.

Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan masih menghitung jumlah korban luka akibat serangan pada Sabtu. Insiden tersebut juga memaksa pihak berwenang menghentikan sementara operasional bandara.

Koalisi Saudi gencarkan serangan Sebelum pernyataan Trump, Koalisi Pendukung Pemerintahan Sah di Yaman mengumumkan telah melancarkan operasi berskala besar terhadap kelompok Houthi pada Jumat (9/10). Dalam operasi tersebut, koalisi mengklaim menghancurkan lebih dari 130 sasaran.

Koalisi juga meningkatkan serangan udara terhadap posisi Houthi dalam beberapa waktu terakhir. Pada saat yang sama, pasukan yang loyal kepada pemerintah Yaman yang diakui secara internasional terus melancarkan operasi untuk merebut wilayah yang dikuasai kelompok tersebut.

Pasukan Yaman berupaya mengusir Houthi dari wilayah di dekat Selat Bab Al-Mandab, jalur pelayaran strategis yang direbut kelompok itu bulan lalu.

Posisi Houthi di sekitar selat tersebut menimbulkan ancaman bagi salah satu jalur pelayaran internasional penting. Kelompok itu sebelumnya juga pernah menyerang kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah.

AS pernah gempur Houthi selama delapan pekan Militer AS pernah melancarkan serangan udara dan laut secara intensif selama delapan pekan terhadap kelompok Houthi pada tahun lalu. Operasi itu dilakukan setelah kelompok tersebut menyerang puluhan kapal di Laut Merah.

Operasi tersebut menjadi aksi militer besar pertama pada masa jabatan kedua Trump. Sasaran serangan mencakup sistem radar serta lokasi peluncuran rudal balistik dan drone milik Houthi.