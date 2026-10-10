AS, Eropa, Ukraina Bahas Upaya Akhiri Perang dengan Rusia

Ilustrasi tawanan perang Ukraina bersiap untuk ditukarkan dengan tawanan perang Rusia. (Igor Tkachenko/Reuters/Antara)
JawaPos.com - Perwakilan Amerika Serikat, Eropa, Ukraina, dan NATO menggelar pembicaraan konstruktif di Florida, AS, Jumat (9/10), mengenai cara-cara untuk meredakan ketegangan dan mengakhiri perang dengan Rusia menjelang musim dingin.
"Pembahasan tersebut mencakup berbagai isu, termasuk langkah-langkah jangka pendek terkait kesiapan menghadapi musim dingin (ketahanan energi, ekspor biji-bijian), jaminan keamanan, serta pengaturan jangka panjang untuk keamanan Ukraina dan Eropa guna mencegah konflik di masa depan, serta dukungan bagi rekonstruksi pasca-perang dan kemakmuran ekonomi Ukraina, termasuk proses keanggotaan di Uni Eropa," tulis Utusan Khusus AS Steve Witkoff di platform X.
Pertemuan tersebut juga membahas soal dukungan terhadap rekonstruksi pascaperang dan kemakmuran ekonomi Ukraina, termasuk proses keanggotaan di Uni Eropa, tambah Witkoff.
"Pertukaran pandangan ini produktif dan membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dieksplorasi lebih lanjut menjelang pertemuan berikutnya antara AS dan Rusia. Para peserta menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk melanjutkan upaya diplomatik demi tercapainya perdamaian berkelanjutan, yang memperkuat keamanan serta menciptakan peluang bagi stabilitas dan kemakmuran yang langgeng," jelasnya.
Pertemuan tersebut berlangsung pada hari yang sama ketika Presiden AS Donald Trump menyatakan telah melakukan "pembicaraan sangat sukses" dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Di platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump mengatakan telah ada kesepakatan dengan Rusia soal pasokan lebih dari 300.000 ton solar ke pasar AS dan global.
Selain itu, akan ada tambahan pasokan 500.000 ton solar selama November dan sejuta ton segera setelahnya.
Departemen Keuangan AS kemudian menerbitkan izin umum transaksi terkait penjualan, pengiriman, pembongkaran, dan impor solar dari Rusia hingga 7 April 2027. (*)
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