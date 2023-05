Tiongkok Uji Internet Nirkabel Ultracepat dengan Kecepatan Unduhan 300 Gbps

JawaPos.com - Teknologi komunikasi nirkabel 5G telah diterapkan di seluruh dunia, kini fokus telah beralih ke jaringan nirkabel generasi berikutnya yakni 6G. Sementara 5G sudah merupakan peningkatan signifikan dibandingkan teknologi nirkabel sebelumnya, 6G diharapkan membawa lebih banyak lagi kemajuan dalam hal kecepatan, latensi, spektrum, kecerdasan buatan, keamanan, dan efisiensi energi.

Dalam hal ini memahami kemungkinan perbedaan antara 5G dan 6G sangat penting untuk memahami potensi masa depan komunikasi nirkabel. Sementara 5G masih dalam proses diluncurkan secara global, penelitian dan pengembangan 6G sudah berlangsung.

Berdasar laporan terbaru, Tiongkok telah menguji internet nirkabel ultracepat, dengan kecepatan unduh mencapai 300 Gbps. Perlombaan untuk 6G sedang memanas, dan Amerika Serikat (AS) takut tertinggal.

Gedung Putih dikabarkan bertemu dengan para pemimpin industri untuk membahas konektivitas nirkabel generasi berikutnya. Ketakutannya adalah negara lain akan memimpin dalam pembuatan standar untuk konektivitas 6G, dan berita dari Tiongkok hanya menambah kekhawatiran AS.

The 25th Institute of the Second Academy of China Aerospace Science and Industry melaporkan keberhasilan transmisi nirkabel pada tingkat frekuensi terahertz (THz) untuk pertama kalinya, mencapai kecepatan data 100Gbps. Singkatnya, sinyal 5G yang berjalan pada 1 Gbps akan dianggap fantastis di AS.

Teknologi ini menggunakan frekuensi THz, yang, seperti pita mmWave untuk 5G, menghadirkan tantangan dalam jarak sinyal dan penetrasi awan/kabut. Namun, komunikasi THz dapat mengirimkan transmisi nirkabel hampir sama baiknya dengan transmisi yang dilakukan melalui serat.

Dilansir via PhoneArena, dengan nirkabel 6G yang diperkirakan tidak akan diluncurkan hingga tahun 2030, teknologi baru ini merupakan perkembangan penting yang dapat menghasilkan layanan baru yang luar biasa di industri hiburan, mobil, dan perawatan kesehatan.

AS dan Tiongkok sepertinya juga akan terus bersaing untuk mengembangkan dan menyempurnakan teknologi dengan inovasinya. Menarik untuk menunggu perkembangan teknologi ini selanjutnya.