JawaPos.com - Wakil Presiden Bidang Hukum Iran Majid Ansari, mengatakan jika pihaknya mulai menempuh proses hukum di pengadilan Amerika Serikat dan empat negara Eropa, terkait dugaan kejahatan perang terhadap negara itu.

Ansari mengungkapkan, untuk mengajukan gugatan tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar Negeri, serta lembaga lainnya untuk mendokumentasikan serangan dan mengajukan tuntutan berdasarkan hukum internasional, demikian laporan Kantor Berita Iran, IRNA.

Dia mengatakan, sebelumnya Iran telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Klaim Iran-AS terkait perang 12 hari dengan Israel pada Juni 2025.

Persiapan pengajuan gugatan kedua terkait serangan terbaru AS-Israel terhadap Iran pada Februari kini memasuki tahap akhir, kata Ansari.

“Pusat pengacara lembaga peradilan telah mengambil alih pendampingan hukum bagi keluarga dari 5.000 orang yang tewas, dan lebih dari 2.000 gugatan sejauh ini telah diajukan ke pengadilan dalam negeri,” kata dia, dilansir dari Antara, Senin (23/11), dalam acara penghormatan kepada keluarga anak-anak yang tewas akibat serangan AS dan Israel.

Ansari mengatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah menginstruksikan kembali agar sejumlah kasus tersebut ditindaklanjuti.

Ansari mengatakan pengajuan dugaan kejahatan perang ke pengadilan internasional sebagai proses hukum yang kompleks. Pemerintah, tambah dia, telah mengaktifkan "sistem kompensasi" untuk mengumpulkan bukti dan dokumen pendukung perkara.

AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran kemudian membalas dengan menyerang Israel dan sejumlah lokasi yang disebutnya sebagai fasilitas militer AS di beberapa negara Arab.

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