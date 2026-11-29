JawaPos.com – Mengkhawatirkan, Chaeryeong anggota girlgrup Korea ITZY telah menunda beberapa acara penandatanganan penggemar (fan signing) karena masalah kesehatan.

Dikutip dari Soompi, Minggu (29/11), hal ini pun menjadi perbincangan hangat dikalangan penggemar yang mendukungnya

Hal itu diumumkan pada tanggal 27 November, JYP Entertainment mengungkap bahwa Chaeryeong didiagnosis menderita influenza tipe A pada pagi hari itu.

Sehingga ia harus menunda tiga acara penandatanganan penggemar yang akan datang, membuat khawatir

“Chaeryeong dari ITZY didiagnosis terinfeksi virus influenza A pada Jumat pagi, 27 November,” tulis agensi

Agensi juga ingin menginformasikan bahwa acara penandatanganan penggemar yang dijadwalkan di bawah ini telah ditunda.

“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah membuat para penggemar yang telah menanti merasa khawatir,” ungkap agensi

Untuk itu, agensi akan memprioritaskan kesehatan artis kami dan berupaya sebaik mungkin untuk mendukung proses pemulihannya.

Lee Chae-ryeong lahir 5 Juni 2001), ia berprofesi sebagai seorang penyanyi dan penari asal Korea Selatan.

Sukses besar, ia merupakan anggota grup vokal wanita Korea Selatan, Itzy, yang dibentuk oleh JYP Entertainment pada tahun 2019.