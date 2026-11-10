Dari Rival Menjadi Sahabat, Begini Akhir Persaingan Stallone dan Schwarzenegger

JawaPos.com - Persaingan Sylvester Stallone dan Arnold Schwarzenegger, ternyata pernah berlangsung selama kurang lebih dua dekade. Keduanya dikenal sebagai aktor besar yang mendominasi genre film aksi pada era 1980-an hingga 1990-an.

Namun, di balik kesuksesan masing-masing, terdapat rivalitas panjang yang bahkan membuat mereka sulit berada di panggung yang sama. Dalam wawancara terbaru, Stallone akhirnya menceritakan alasan persaingan tersebut mulai berakhir.

Mengutip laporan Variety, Stallone membahas kisah perseteruannya dengan Schwarzenegger saat tampil dalam podcast The Rest Is Entertainment.

Ia mengungkapkan bahwa hubungan mereka dahulu sangat kompetitif, baik di depan maupun di luar layar. Bahkan, keduanya pernah kesulitan tampil bersama untuk menyampaikan pidato atau presentasi.

Rivalitas itu berlangsung selama sekitar 20 tahun sebelum akhirnya mencair ketika Schwarzenegger mulai meninggalkan dunia perfilman untuk terjun ke politik.

Persaingan mereka bermula ketika Stallone dan Schwarzenegger sama-sama berusaha menjadi sosok utama dalam genre film aksi.

Stallone dikenal melalui waralaba Rocky dan Rambo, sedangkan Schwarzenegger membangun popularitas lewat The Terminator, Commando, dan Predator.

Keduanya terus berusaha menghadirkan film yang lebih besar dan spektakuler. Stallone bahkan menggambarkan persaingan tersebut sebagai dorongan untuk membuat aksi yang semakin megah, senjata yang lebih besar, hingga adegan pertarungan yang lebih intens.

Titik balik hubungan mereka terjadi pada 2003, ketika Schwarzenegger mengumumkan pencalonannya sebagai gubernur California. Keputusan tersebut membuatnya tidak lagi bersaing secara langsung dengan Stallone dalam industri film.

Stallone mengenang pertemuan mereka di sebuah tempat khusus untuk menikmati cerutu. Dalam kesempatan itu, ia menyadari bahwa mereka tidak perlu lagi saling menganggap sebagai pesaing.

Ia bahkan berterima kasih kepada Schwarzenegger karena rivalitas tersebut telah memotivasinya untuk bekerja lebih keras. Menurut Stallone, Schwarzenegger juga merasakan hal serupa.

Hubungan keduanya kemudian semakin membaik hingga akhirnya bekerja sama dalam film The Expendables pada 2010.

Schwarzenegger tampil sebagai cameo dalam film yang dibintangi Stallone tersebut. Keduanya kemudian kembali berbagi layar dalam The Expendables 2 (2012), Escape Plan (2013), dan The Expendables 3 (2014). Kolaborasi itu menjadi salah satu bukti perubahan hubungan mereka, dari dua aktor yang saling bersaing menjadi rekan kerja.

Stallone dan Schwarzenegger dikenal memiliki hubungan yang jauh lebih baik. Meski begitu, Stallone mengakui bahwa sifat kompetitif di antara mereka tidak sepenuhnya hilang. Ia menilai persaingan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan karier masing-masing.

Kisah mereka memperlihatkan bahwa rivalitas di Hollywood tidak selalu berakhir dengan permusuhan, tetapi juga dapat berubah menjadi rasa saling menghormati setelah keduanya melewati masa persaingan panjang.