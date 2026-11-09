Lee Joon Salah Tingkah Saat Ditanya Soal Mantan Pacar oleh Moon Se Yoon

JawaPos.com - Lee Joon mendadak menjadi pusat perhatian dalam episode terbaru variety show Korea 2 Days & 1 Night Season 4. Bukan karena tantangan fisik atau permainan yang harus diselesaikan, kali ini ia justru menjadi sasaran pertanyaan mengenai kehidupan asmaranya.

Para anggota acara tersebut kompak mendesaknya untuk mengungkap berapa banyak perempuan yang pernah menjalin hubungan dengannya.

Momen tersebut akan ditampilkan dalam episode yang tayang pada 8 November 2026. Mengutip laporan Allkpop, enam anggota 2 Days & 1 Night sedang melanjutkan perjalanan mereka ke Yeosu.

Dalam salah satu misi, mereka harus menebak rata-rata jumlah pengalaman berpacaran pria dan wanita lajang di Korea Selatan. Pertanyaan itu kemudian dimanfaatkan Moon Se Yoon untuk mengarahkan perhatian kepada Lee Joon yang belum menikah.

Moon Se Yoon secara spontan bertanya kepada Lee Joon mengenai jumlah perempuan yang pernah dikencaninya.

Anggota lain pun ikut meramaikan suasana dengan berbagai bujukan, mulai dari menjanjikan bahwa jawaban tersebut akan dirahasiakan hingga meminta Lee Joon menyebutkan nama-nama mantan kekasihnya.

Situasi yang awalnya merupakan permainan kuis berubah menjadi semacam sidang riwayat asmara bagi sang aktor.