Son Suk Ku dan Nagayama Eita Bekerja Sama dalam Serial The Blue Road

JawaPos.com – Berperan sebagai Kim Seok, Son Suk Ku akan bermain di The Blue Road, dimana serial Korea tersebut telah merilis trailer.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (24/10), serial ini dirilis pada 20 November dan disutradarai oleh Han Jun Hee, ia merupakan sosok di balik serial D.P. dan film Coin Locker Girl.

The Blue Road adalah drama baru yang mengisahkan dua detektif yang melacak serangkaian pembunuhan yang terjadi di Korea dan Jepang.

Kim Seok adalah seorang detektif dari Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, sementara Nagayama Eita berperan sebagai Inose, seorang detektif dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo.

Mereka memiliki kepribadian dan gaya investigasi yang sangat kontras, terjerat dalam satu kasus berbeda negara.

Menariknya, trailer tersebut dibuka dengan Kim Seok yang berdiri di tengah keramaian saat mendengar kabar terjadinya pembunuhan di Shinjuku.

Saat Inose tiba di tempat kejadian perkara, terdengar suara Kim Seok yang berkata, "Pembunuhan serupa baru saja terjadi di Korea."

Ketika terungkap bahwa kasus pembunuhan berantai ini telah melintasi batas negara, Kim Seok menyatakan bahwa tersangka telah diidentifikasi sebagai warga negara Jepang.

Kemudian Ri Yoon Ok (Kim Shin Rok) melontarkan pertanyaan menggoda kepada seseorang, "Ada saksi mata. Tidakkah kau ingin tahu [siapa orangnya]?"