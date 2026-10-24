Trailer The Blue Road Tampilkan Kolaborasi Detektif Korea-Jepang, Siap Tayang di Netflix

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JawaPos.com - Netflix merilis trailer terbaru The Blue Road yang mempertemukan aktor Korea Selatan Son Suk Ku dengan aktor Jepang Nagayama Eita.
Keduanya berperan sebagai detektif dari negara berbeda yang harus bekerja sama untuk mengungkap rangkaian pembunuhan misterius di Korea Selatan dan Jepang.
Mengusung ketegangan investigasi lintas negara, serial ini menjadi salah satu tayangan thriller yang dijadwalkan hadir di Netflix pada November 2026.
Menurut laporan Soompi, The Blue Road disutradarai Han Jun Hee, sosok di balik serial D.P. dan film Coin Locker Girl.
Son Suk Ku memerankan Kim Seok, detektif dari Kepolisian Metropolitan Seoul, sedangkan Nagayama Eita berperan sebagai Inose, detektif dari Kepolisian Metropolitan Tokyo.
Keduanya memiliki kepribadian serta metode penyelidikan yang berbeda, tetapi sebuah kasus pembunuhan yang melintasi batas negara membuat jalan mereka saling terhubung.
Trailer memperlihatkan penyelidikan yang dimulai dari penemuan korban dengan kondisi tubuh yang tidak wajar. Kasus serupa kemudian ditemukan di negara lain, disertai pesan misterius berbahasa Korea dan Jepang di lokasi kejadian.
Kesamaan pola tersebut menimbulkan dugaan bahwa serangkaian kejahatan itu dilakukan oleh pelaku yang sama.
Kim Seok dan Inose pun berusaha menghubungkan petunjuk-petunjuk yang tersebar untuk mengungkap identitas pembunuh.
Meski memiliki tujuan yang sama, kedua detektif tidak selalu sejalan dalam menjalankan penyelidikan.
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