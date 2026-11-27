JawaPos.com – Melemahnya nilai tukar rupiah turut memengaruhi harga aksesori smartphone premium di Indonesia. Perusahaan distributor aksesori teknologi, PT Infinity Global Asia (IGA), mengakui perubahan kurs menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga produk.

Herman Darwin sebagai CEO of IGA Tech Lifestyle mengatakan kenaikan harga tidak lepas dari berbagai faktor, termasuk kondisi geopolitik dan melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, dampak yang paling terasa bagi perusahaan berasal dari perubahan kurs.

"Kalau kita itu sebenarnya lebih ke exchange rate sih. Soalnya kan kita nggak kena ke produk-produk itu ya. Tapi ya karena terlalu banyak faktor sih. Ada perang, ada ini segala macam. Jadi semuanya akhirnya jadi harga kan memang agak naik," kata Herman di Tangerang, dikutip Jumat (27/11).

Dia menjelaskan jika dibandingkan dengan tahun lalu, nilai tukar rupiah mengalami perubahan cukup signifikan. "Kalau kita bandingin sama tahun lalu ya. Terutama exchange rate lah. Soalnya exchange rate tahun lalu itu kita masih kan di Rp 16 ribu gitu. Ini tiba-tiba kan sekarang gonjang-ganjing terus Rp18 ribu, Rp18 ribu sekian gitu. Nah itu yang bikin harganya jadi agak naik," jelasnya.

Meski menghadapi kenaikan biaya, IGA berupaya menjaga harga produk lama agar tidak mengalami penyesuaian terlalu sering. Eman mengatakan, perusahaan biasanya menetapkan harga produk untuk satu tahun penuh.

Kenaikan harga lebih banyak diterapkan pada produk baru. Sementara itu, jika terjadi kenaikan biaya sekitar 10-20 persen pada produk lama, perusahaan berupaya menyerapnya agar tidak langsung membebani konsumen.

"Jadi ya kalau mau bilang tahun lalu sama tahun ini memang ada kenaikan. Tapi produk yang baru. Tapi kalau produk yang lama itu ya maksudnya kalaupun memang udah naik atau apa ya kita nggak akan adjust harganya," tuturnya.

Dia menambahkan, perusahaan masih dapat menanggung kenaikan biaya selama angkanya belum terlalu signifikan. Namun, jika kenaikan mencapai dua kali lipat, penyesuaian harga kemungkinan perlu dilakukan.