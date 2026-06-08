Macbook Ultra Diperkirakan Hadir 2026 dengan Layar Sentuh OLED

JawaPos.com - Apple dikabarkan tengah menyiapkan perubahan besar untuk lini laptop premiumnya yang kemungkinan akan hadir lebih cepat dari perkiraan pasar. Informasi terbaru dari rantai pasokan menunjukkan bahwa generasi MacBook berikutnya tidak hanya membawa peningkatan performa, tetapi juga berpotensi menghadirkan desain baru serta teknologi layar yang lebih canggih.

Seperti dilansir dari Gizmochina, Senin (8/6), laporan firma riset Omdia menyebut Samsung Display sedang bersiap memproduksi dan mengirimkan panel OLED generasi terbaru yang diyakini akan digunakan pada perangkat yang sementara ini disebut sebagai MacBook Ultra. Produk tersebut diperkirakan meluncur pada paruh kedua 2026.

Meski ukuran layar yang beredar dalam rumor hanya sedikit lebih besar dibandingkan model saat ini, perubahan tersebut mengindikasikan adanya penyusutan bezel di sekeliling layar. MacBook baru disebut akan hadir dengan panel berukuran sekitar 14,3 inci dan 16,3 inci, sedikit lebih besar dari MacBook Pro saat ini yang masing-masing mengusung layar 14,2 inci dan 16,2 inci.

Namun, daya tarik utama perangkat ini bukan terletak pada ukuran layarnya. Apple disebut akan mengadopsi teknologi panel OLED tandem berbasis oksida TFT dan RGB. Teknologi tersebut diyakini mampu menghadirkan efisiensi daya yang lebih baik, tingkat kecerahan yang lebih tinggi, serta kualitas visual yang lebih unggul dibandingkan panel OLED konvensional.

Jika proses pengembangan berjalan sesuai rencana, perangkat tersebut berpotensi diperkenalkan pada kuartal ketiga 2026. Bulan September menjadi periode yang paling sering disebut sebagai waktu peluncuran yang masuk akal, sejalan dengan pola pengumuman produk Apple dalam beberapa tahun terakhir.

Di sektor performa, MacBook generasi baru itu diperkirakan akan dibekali chip Apple Silicon terbaru, yakni M6 Pro dan M6 Max. Kehadiran prosesor baru tentu menjadi hal yang sudah diprediksi banyak pihak. Namun, perhatian justru tertuju pada kemungkinan perubahan desain yang disebut-sebut akan menjadi pembaruan terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Apple diketahui belum melakukan perombakan signifikan terhadap desain MacBook Pro sejak memperkenalkan model berbasis M1 Pro dan M1 Max pada 2021. Saat itu perusahaan memilih pendekatan yang lebih fungsional dengan mengembalikan sejumlah fitur yang sebelumnya sempat dihilangkan.

Kini, Apple disebut ingin melangkah lebih jauh dengan menghadirkan bodi yang lebih tipis dan ringan tanpa mengorbankan performa maupun sistem pendinginan yang dibutuhkan pengguna profesional.