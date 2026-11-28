JawaPos.com – Kemudahan bertransaksi di pasar modal terus ditawarkan kepada investor. Terbaru, BNI Sekuritas menghadirkan aplikasi BIONS melalui pembaruan User Interface (UI) dan User Experience (UX) pada aplikasi BIONS, sekaligus membuka CUANBIONSHIP, kompetisi investasi tahunan yang memberikan pengalaman transaksi langsung bagi para investor.

Direktur BNI Sekuritas Teddy Wishadi mengatakan, melalui momentum ini, BNI Sekuritas memperkuat BIONS dari platform transaksi menjadi wealth ecosystem yang menghadirkan pengalaman relevan bagi nasabah sebelum, saat, dan setelah transaksi.

"BIONS kami bangun sebagai wealth ecosystem yang tumbuh bersama perjalanan nasabah, sehingga pengalaman, pilihan, dan manfaatnya dapat terus berkembang mengikuti kebutuhan mereka," ujar Teddy saat peluncuan di Hotel Park Hyatt Jakarta.

Kini, instrumen investasi seperti Saham, Reksa Dana, Efek Beragun Aset (EBA), Surat Berharga Negara (SBN), dan Obligasi yang tersedia di BIONS dapat dipantau dan diakses dalam satu tampilan terpadu.

Pembaruan ini mencakup tiga layar utama, yakni New Homescreen, New Portfolio serta New Order Form. "Pilihan investasi boleh semakin luas, tetapi pengalaman nasabah harus tetap mudah. Dengan pembaruan ini, BIONS dapat terus memperluas manfaat yang dibutuhkan oleh investor," tambah Teddy.

Kemudahan digital tersebut dilengkapi dengan CUANBIONSHIP, yang berkembang dari kompetisi trading tahunan menjadi program engagement dan loyalitas nasabah.