JawaPos.com – PT Bumi Resources Tbk (Bumi Resources) mencatatkan peningkatan kinerja keuangan yang sangat solid dengan membukukan pendapatan USD1.440,3 juta sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2026, tumbuh signifikan sebesar 38,9% dibandimg periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar USD1.037,3 jutapada sembilan bulan tahun 2025.

Peningkatan ini mencerminkan kuatnya kinerja operasional dan kemampuan Perseroan dalam mengoptimalkan peluang pasar yang tersedia. Tumbuhnya pendapatan perseroan mendong naiknya capaian laba bersih di September 2026 yang tercatat USD174,6 juta, naik 190,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2026 yang tercatat sebesar USD60,1 juta.

Secara khusus, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 404,9%, meningkat dari USD29,4 juta menjadi USD148,5 juta.

"Laju pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban pokok mendorong peningkatan laba bruto yang sangat kuat sebesar 77,2% menjadi USD285,9 juta, dibandingkan USD161,3 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Anita Bernardus, VP of Corporate Communications & Sustainability dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/10/2026).

Di sisi operasional, beban usaha meningkat sebesar 37,8% menjadi USD106,0 juta, seiring dengan pengembangan aktivitas bisnis dan dukungan terhadap pertumbuhan usaha Perseroan.

Meskipun demikian, efisiensi operasional yang terjaga berhasil mendorong laba usaha meningkat lebih dari dua kali lipat, yaitu sebesar 113,2%, dari USD84,4 juta menjadi USD179,9 juta. Margin usaha juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 8,1% menjadi 12,5%, mencerminkan peningkatan profitabilitas dan efektivitas pengelolaan biaya operasional.

Kinerja yang kuat tersebut turut mendorong peningkatan laba sebelum pajak sebesar 169,6% menjadi US$238,5 juta dibandingkan US$88,5 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, laba bersih periode berjalan melonjak 190,6% menjadi US$174,6 juta dari US$60,1 juta pada sembilan bulan tahun 2025.



Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan kinerja operasional, memperkuat efisiensi bisnis, serta mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

Di sisi operasional, kerja keras dan eksekusi yang disiplin di lapangan membuahkan peningkatan pada sebagian besar indikator utama dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Produksi batu bara mencapai 60,8 juta ton, naik 11% dari 54,9 juta ton pada 9M 2025.

Sejalan dengan itu, volume penjualan tumbuh 11% menjadi 60,4 juta ton, mencerminkan permintaan pasar yang tetap kuat serta konsistensi Perseroan dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan pengiriman. Dengan capaian tersebut, Bumi Resources tetap melangkah sesuai jalur untuk merealisasikan target FY2026.