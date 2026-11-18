JawaPos.com — PT Timah (Persero) Tbk mencatatkan kinerja solid sepanjang sembilan bulan pertama 2026 di tengah tekanan perekonomian akibat fluktuasi harga komoditas dunia menyusul konflik berkepanjangan di temur tengah.

Sampai akhir September 2026, perusahaan pelat merah ini bukan saja telah melampaui total produksi setahun penuh 2025, tetapi juga mengembalikan senyum penambang rakyat melalui jalur kemitraan yang sah, bermartabat, dan terlindungi hukum.

Realisasi produksi bijih timah mencapai 18.893 ton Sn sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026, naik 55% dari periode yang sama 2025 (12.190 ton) dan sudah melampaui produksi setahun penuh 2025 sebesar 18.635 ton. Capaian itu setara 96,7% rencana Januari–September sebesar 19.542 ton dan 75,6% dari target operasional tahun berjalan sebesar 25.000 ton.

“Kenaikan suplai bijih dari lini operasi menjadi fondasi bagi lonjakan kinerja komersial dan finansial perusahaan sepanjang 2026, yang turut ditopang oleh penguatan harga timah global sejalan dengan permintaan industri elektronik, baterai, semikonduktor, pusat data, dan kecerdasan buatan,” jelas Direktur Operasi PT Timah Tbk, Handy Geniardi.

Pada laporan hingga kuartal III 2026 mencatat produksi logam timah tumbuh 49% menjadi 16.190 metrik ton dan penjualan logam melonjak 72% menjadi 16.304 metrik ton pada harga jual rata-rata USD51.011 per metrik ton.

Pendapatan usaha naik 144% menjadi Rp16,15 triliun, laba usaha melejit 594% menjadi Rp5,60 triliun dengan margin operasi 34,67%, EBITDA mencapai Rp6,18 triliun dengan margin 38,26%, serta arus kas operasi berbalik positif menjadi Rp4,09 triliun dengan total aset Rp17,26 triliun. Laba bersih per September 2026 tercatat sebesar Rp4,12 triliun.