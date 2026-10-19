IHSG kembali Merah pada Pembukaan Awal Pekan, Terjun Bebas ke 4.914

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melanjutkan pelemahan pada pembukaan perdagangan Senin (19/10). Melansir IPOT, pada pukul 09.13 IHSG terpantau melemah 270.3 poin atau 5,21 persen ke posisi 4.914.
Adapun, saham PT Bank Central Asia (BBCA) menjadi yang paling besar mengalami tekanan sebesar minus 355 poin atau turun sebesar 6,86 persen ke level 4,820. Disusul oleh saham PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang minus 180 poin atau turun 6,82 persen ke level 2.460.
Bukan hanya dua bank besar tersebut, saham PT Bank Mandiri (BMRI) juga mengalami tekanan yang cukup besar sebesar 120 poin atau turun 3,83 persen ke level 3.270.
Selain saham Bank besar yang mengalami tekanan, saham PT Merdeka Copper Gold (MDK) juga mengalami tekanan cukup dalam atau turun sebesar 170 poin atau turun 7 persen menjadi 2.260.
Adapun jika dilihat dari kelompoknya, bahan baku atau basic mineral menjadi kelompok yang tertekan cukup dalam sebesar 6,08 persen, kemudian disusul oleh sektor infrastruktur yang tertekan sebesar 5,60 persen.
Selain dua sektor tersebut terdapat dua sektor lainnya yang mengalami tekanan diatas 5 persen yaitu sektor energi sebesar 5,45 dan kelompok barang konsumen primer atau consumer non cyclicals sebesar 5,05 persen.
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