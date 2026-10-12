5 Legacy Berharga yang Bisa Diwariskan Selain Harta dan Uang 

JawaPos.com - Warisan tidak selalu berbentuk aset. Pendidikan, nilai keluarga, pengalaman hidup, dan kesempatan untuk mandiri dapat menjadi legacy yang membentuk pilihan generasi berikutnya jauh setelah kekayaan diteruskan.

Mendengar kata warisan, banyak orang langsung membayangkan rumah, tanah, tabungan, investasi, atau bisnis keluarga. Padahal, warisan juga dapat hadir dalam bentuk yang tidak tercatat di atas kertas: kesempatan untuk belajar, nilai yang menjadi pegangan, cerita keluarga, dan rasa percaya diri untuk

membangun masa depan sendiri.

"Masyarakat tidak hanya memikirkan apa yang kelak diterima generasi berikutnya, tetapi juga bekal yang membantu mereka bertumbuh dan mengambil keputusan," Albertus Wiroyo, Presiden Direktur Sun Life Indonesia.

Studi Sun Life Asia 2026 dalam risetnya Meneruskan Warisan: Ketika Warisan Lebih dari Sekadar Kekayaan. menyebut dari 506 responden Indonesia, kesempatan pendidikan dan kekayaan sama-sama masuk dalam tiga prioritas legacy teratas bagi 65% responden, disusul tradisi keluarga sebesar 47%.

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Angka tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya memikirkan apa yang kelak diterima generasi berikutnya, tetapi juga bekal yang membantu mereka bertumbuh dan mengambil keputusan. Berikut hasil survey terkait Warisan Lebih dari Sekadar Kekayaan.

1. Cara memandang uang.

Lebih dari sekadar mengetahui jumlah aset keluarga, generasi berikutnya perlu memahami prinsip di balik pengelolaannya: bagaimana uang diperoleh, digunakan secara bertanggung jawab, dikembangkan, dan dibagikan. Cara pandang inilah yang kelak memengaruhi keputusan mereka ketika menerima tanggung jawab yang lebih besar.

2. Kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Pendidikan dapat menjadi warisan yang manfaatnya dirasakan bahkan sebelum aset berpindah tangan. Dalam studi 2026, 65% responden Indonesia menempatkan kesempatan pendidikan dalam tiga prioritas utama warisan.

Di antara mereka yang berencana mewariskan kekayaan, 61% ingin menggunakannya untuk membiayai Pendidikan, mulai dari sekolah hingga pengembangan keterampilan yang membuka lebih banyak pilihan hidup.

3. Nilai yang menjaga identitas keluarga.

Kejujuran, kerja keras, kemandirian, kepedulian, dan tanggung jawab memang tidak tercatat dalam neraca keluarga. Namun, nilai-nilai inilah yang membentuk cara kekayaan digunakan. Keluarga dapat memulainya dengan satu pertanyaan: hal apa yang ingin tetap menjadi ciri keluarga ketika generasi berganti?