Daftar Lengkap Harga Emas di Pegadaian Hari ini, dari Galeri24-Antam hingga UBS

JawaPos.com - Harga emas pada Senin (5/10) pukul 10.41 WIB, menunjukkan produk jenama Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.513.000, Rp 2.619.000, dan Rp 2.536.000 per gram.

Namun harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk, di laman Pegadaian dikutip Antara.

Galeri24 0,5 gram: Rp 1.317.000

1 gram: Rp 2.513.000.

‎2 gram: Rp 4.964.000

‎5 gram: Rp 12.318.000