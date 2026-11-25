JawaPos.com - Presenter Ruben Onsu membagikan kabar bahwa dirinya sedang berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah. Perjalanan kali ini terasa istimewa karena menjadi pengalaman pertamanya melaksanakan umrah secara mandiri.

Kabar tersebut disampaikan Ruben melalui akun Instagram pribadinya, @ruben_onsu. Dalam unggahannya, Ruben mengabarkan keberangkatannya sekaligus meminta doa agar seluruh rangkaian ibadahnya berjalan lancar.

"Assalamu'alaikum. Hari ini saya akan menjalankan ibadah umrah," tulis Ruben Onsu.

Tidak hanya mengabarkan keberangkatannya, Ruben juga menyampaikan permohonan maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah merasa tersinggung dengan perkataan maupun sikapnya.

"Mohon maaf jika ada perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan, dan ini perjalanan saya pertama untuk umrah mandiri," lanjutnya.

Ruben Onsu berharap Allah SWT memberikan kemudahan selama dirinya menjalankan ibadah di Tanah Suci.

"Semoga Allah mudahkan semua," tuturnya.

Pengalaman umrah mandiri ini menjadi perjalanan baru bagi Ruben. Berbeda dengan perjalanan umrah menggunakan paket biro perjalanan, umrah mandiri memberikan keleluasaan bagi jemaah untuk mengatur sendiri sejumlah kebutuhan perjalanan. Mulai dari tiket pesawat, akomodasi, transportasi hingga agenda ibadah.