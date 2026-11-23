JawaPos.com - Enzy Storia sempat mengalami gangguan kesehatan serius hingga harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Istri Molen Kasetra itu diketahui terinfeksi virus dan parasit ameba yang menyerang saluran pencernaannya.

Enzy jauh sakit beberapa hari lalu dan sempat sekitar 2 hari harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit.Namun kini, kondisi kesehatan Aktris sekaligus presenter itu berangsur membaik.

"Penyakit ameba, itu penyakit elite kayaknya," ceplos Enzy Storia saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Enzy menceritakan pengalaman kurang menyenangkan ketika harus berhadapan dengan infeksi tersebut. Sembari bercanda, ia menyebut penyakit ameba yang dialaminya sebagai penyakit elite.

Enzy menduga infeksi yang dialaminya bermula setelah mengonsumsi makanan yang kurang higienis. Ia mencurigai salad dengan sayuran mentah yang sempat disantapnya menjadi pemicu Enzy mengalami gangguan kesehatan.

Hal itu semakin diperparah mengingat kondisi fisiknya sedang tidak terlalu prima, sehingga lebih rentan mengalami permasalahan kesehatan.

"Mungkin saladnya mentah, aku juga badannya lagi nggak bagus. Jadinya sakit," tuturnya.

Sebagai informasi, infeksi ameba pada saluran pencernaan berkaitan dengan parasit entamoeba histolytica. Penularannya umumnya terjadi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi tinja dan mengandung kista parasit tersebut.

Infeksi ini dapat menyebabkan amebiasis dengan gejala berupa diare, sakit perut, kram, hingga disentri atau diare berdarah pada kondisi tertentu. Namun, tidak semua gangguan pencernaan setelah mengonsumsi sayuran mentah disebabkan oleh ameba.