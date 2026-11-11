Wendy Siap Rilis Gleam Hour pada 23 November, Ini Jadwal Lengkap Comeback-nya

JawaPos.com - Wendy Red Velvet sapa penggemar melalui aktivitas solo pada November 2026. Penyanyi yang dikenal memiliki karakter vokal kuat tersebut mengumumkan mini album solo keempat bertajuk Gleam Hour.

Kabar comeback ini disertai poster jadwal promosi yang memperlihatkan rangkaian konten teaser menjelang perilisan album pada 23 November mendatang.

Mengutip laporan Soompi, Wendy mengumumkan comeback tersebut pada tengah malam 9 November waktu Korea Selatan.

Gleam Hour dijadwalkan meluncur pada 23 November pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB. Album ini menjadi karya solo terbarunya setelah mini album ketiga, Cerulean Verge, yang dirilis pada September 2025.

Melalui konsep Gleam Hour, Wendy ingin menyampaikan bahwa setiap momen di masa lalu memiliki cahaya dan keistimewaannya sendiri.

Album ini juga mengeksplorasi perubahan emosi seiring berjalannya waktu, sekaligus membawa pesan bahwa pengalaman yang telah berlalu tetap menjadi bagian berharga dalam membentuk diri seseorang saat ini. Konsep tersebut memberikan sentuhan reflektif pada proyek musik terbarunya.

Berdasarkan jadwal promosi yang diumumkan, penggemar akan disuguhi sejumlah konten visual dengan tema waktu yang berbeda, mulai dari Day, Dusk, Blue Hour, hingga Deep Night.

Wendy juga akan merilis daftar lagu, foto konsep, film konsep, serta highlight medley untuk memberikan gambaran mengenai musik yang akan dihadirkan. Teaser video musik dijadwalkan tayang pada 20 November, tiga hari sebelum album dirilis.

Wendy juga menyiapkan Gleam Hour Listening Session pada 22 November. Acara tersebut menjadi kesempatan bagi penggemar untuk mendengarkan lagu-lagu dalam mini album terbarunya sebelum peluncuran resmi.

Rangkaian promosi ini membuat antusiasme terhadap comeback Wendy semakin meningkat, terutama bagi penggemar yang telah menantikan karya solo berikutnya.

Sebagai anggota Red Velvet, Wendy telah dikenal melalui kemampuan vokalnya yang stabil dan ekspresif. Ia memulai perjalanan solonya lewat mini album Like Water pada 2021, kemudian melanjutkannya dengan Wish You Hell pada 2024 dan Cerulean Verge pada 2025.