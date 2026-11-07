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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 02.59 WIB

Wendy Red Velvet Isi Soundtrack 100 Days of Lies, Lagu Baru Dirilis 8 November

Wendy (x @wendycharts) - Image

Wendy (x @wendycharts)

JawaPos.com - Kabar gembira dari Wendy Red Velvet yang kembali menunjukkan kemampuan vokalnya melalui soundtrack drama Korea.

Kali ini, Wendy dipercaya mengisi OST bagian kelima untuk drama tvN 100 Days of Lies yang dibintangi Kim Yoo Jung dan Park Jin Young GOT7. Menurut laporan Allkpop, lagu tersebut dijadwalkan dirilis pada 8 November melalui berbagai platform musik digital.

Lagu berjudul “Even That Is Love” (Geumajeodo Sarangira) menghadirkan nuansa hangat dengan lirik yang menggambarkan perasaan cinta yang semakin besar meskipun tidak mampu diungkapkan.

Melalui karakter vokalnya yang lembut dan emosional, Wendy memberikan sentuhan mendalam pada soundtrack tersebut.

Informasi dari STONE MUSIC, selaku perusahaan produksi OST, menyebutkan bahwa lagu ini mampu menggambarkan rasa sakit sekaligus keindahan dari perasaan yang terpendam.

Lagu tersebut sebenarnya sudah lebih dahulu terdengar dalam episode keempat yang tayang pada 18 Oktober 2026.

Suara Wendy mengiringi adegan antara Lee Ga Kyung yang diperankan Kim Yoo Jung dan Kim Tae Woong yang dimainkan Park Jin Young.

Hubungan keduanya dipenuhi kecurigaan, rahasia, serta ketertarikan yang perlahan tumbuh di tengah misi penyamaran.

Drama 100 Days of Lies merupakan proyek spesial perayaan ulang tahun ke-20 tvN. Drama ini mengangkat kisah pencopet terbaik Gyeongseong yang berubah menjadi mata-mata dan harus menyusup ke wilayah musuh.

Ia kemudian berhadapan dengan seorang penerjemah elit dari pemerintahan kolonial Jepang, menghadirkan perpaduan cerita spionase, sejarah, dan romansa yang penuh ketegangan.

Editor: Hanny Suwindari
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