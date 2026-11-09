Rumor tentang Choi Woo Shik Viral di Threads, Agensi Kumpulkan Bukti untuk Tindakan Hukum

JawaPos.com - Choi Woo Shik tengah jadi sorotan setelah unggahan di media sosial Threads memunculkan rumor mengenai perilakunya saat berada di dalam pesawat.

Menanggapi kabar yang menyebar luas tersebut, agensinya, FABLE COMPANY, akhirnya angkat bicara dan memperingatkan akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu.

Mengutip laporan Soompi, FABLE COMPANY menyampaikan pernyataan resmi melalui media sosial. Agensi menyebut adanya penyebaran informasi yang tidak benar mengenai Choi Woo Shik, terutama melalui platform Threads.

Mereka menegaskan bahwa unggahan tanpa dasar fakta, termasuk informasi yang sengaja dipelintir atau dilebih-lebihkan untuk menciptakan rumor, dapat merugikan reputasi dan hak sang aktor.

Kontroversi bermula dari unggahan seorang warganet yang mengaku bekerja sebagai pramugari. Dalam ceritanya, ia mengklaim pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan ketika melayani Choi Woo Shik dalam penerbangan.

Warganet tersebut menuduh sang aktor menunjukkan sikap kesal saat dirinya mencoba menanyakan pesanan menu, kemudian menyampaikan sesuatu kepada manajer yang berada di dekatnya. Namun, cerita tersebut merupakan klaim sepihak yang belum terverifikasi dan tidak dapat dianggap sebagai fakta.

FABLE COMPANY menyatakan sedang memantau unggahan yang dipermasalahkan beserta saluran penyebarannya.

Agensi juga mengumpulkan bukti terkait untuk menindak pihak yang membuat, menyebarkan, maupun mengunggah ulang informasi palsu.

Mereka menegaskan tidak akan membiarkan tindakan pencemaran nama baik terhadap artis di bawah naungan perusahaan, termasuk Choi Woo Shik, tanpa respons.