Denada Akui Operasi BBL yang Paling Berat dari Sejumlah Operasi Sebelumnya

Penyanyi Denada Tambunan. (Instagram: denadaindonesia)
JawaPos.com - Penyanyi Denada Tambunan mengungkapkan pengalaman menjalani operasi plastik Brazilian Butt Lift (BBL) di Turki. Prosedur pembentukan bokong dan pinggul tersebut ternyata menjadi tindakan kecantikan paling berat yang pernah dijalaninya.
Denada mengaku proses pemulihan setelah operasi BBL jauh lebih menantang dibandingkan sejumlah prosedur kecantikan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Bahkan, selama sekitar dua bulan, ia harus membatasi aktivitas sehari-hari karena tidak diperbolehkan duduk dan tidak boleh tidur dalam posisi telentang.
"Jujur, ini adalah prosedur operasi plastik yang terberat yang pernah aku jalani," kata Denada.
Menurut Denada, ketidaknyamanan yang dirasakannya bukan semata-mata karena rasa sakit. Namun, banyaknya pantangan selama masa pemulihan membuat prosedur tersebut terasa lebih berat dibandingkan operasi kecantikan yang pernah dilakukan Denada sebelumnya.
Ia membandingkan pengalaman itu dengan beberapa tindakan kecantikan yang pernah dijalaninya. Mulai dari operasi hidung, pembesaran payudara atau breast augmentation, hingga facelift.
"Ini adalah yang paling tidak nyaman. Bukan sakit, tapi paling tidak nyaman," ungkap Denada.
Dia juga menjelaskan, salah satu tantangan terbesar setelah menjalani Brazilian Butt Lift adalah menjaga posisi tubuh agar tidak memberikan tekanan pada area boking dan sekitarnya.
Selama sekitar dua bulan, Senada tidak diperbolehkan tidur telentang ataupun duduk. Selain itu, Denada juga harus terus mengenakan korset selama masa pemulihan.
"Ini banyak banget pantangannya. Aku merasa tidak senyaman oplas-oplas aku yang pernah aku lakukan sebelumnya," ujar Denada.
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