Desy Ratnasari Betah Sendiri, Tak Ada Target Menikah Lagi

JawaPos.com - Desy Ratnasari mengaku menikmati kehidupannya saat ini tanpa harus terbebani oleh target untuk kembali menikah. Artis sekaligus politikus tersebut memilih menjalani hari-hari dengan lebih tenang sembari menikmati waktu bersama keluarga, selain menjalankan aktivitas yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Bagi Desy, pernikahan bukan sesuatu yang harus dikejar hanya karena tuntutan usia atau pandangan orang lain. Ia ingin menjalani hidup dengan lebih santai dan mengambil keputusan berdasarkan kenyamanan dirinya sendiri.

"Nggak ada target (harus nikah lagi). Dinikmati saja, dijalani supaya lebih tenang," kata Desy Ratnasari.

Meski tidak menutup kemungkinan untuk kembali membina bahtera rumah tangga, Desy tidak menjadikan pernikahan sebagai target yang harus segera diwujudkan. Ia memilih fokus menikmati kehidupan yang dijalani saat ini.

Desy Ratnasari Tak Pernah Merasa Sendiri Menjalani kehidupan tanpa pasangan bukan berarti Desy merasa kesepian. Ia masih memiliki keluarga yang menemani berbagai aktivitasnya. Ia dikelilingi sejumlah orang mulai dari sang putri hingga adik dan iparnya.

"Kemana-mana nggak sendiri, ada sopir. Sekarang saya tidak pernah nyetir sendiri. Ada putri saya, kadang ada adik saya, kadang ada ipar saya," ujarnya.

Kehadiran keluarga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari Desy. Ia tetap bisa menjalankan berbagai kegiatan tanpa harus selalu bergantung pada kehadiran pasangan.

Bagi Desy Ratnasari, kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan oleh status pernikahan. Dukungan keluarga dan kemampuan menikmati kehidupan yang dijalani menjadi hal yang sangat disyukurinya.