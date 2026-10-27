Ebenezer Scrooge Punya Akun Venmo Sungguhan, Promosi Film Johnny Depp Bikin Heboh

JawaPos.com - Karakter Ebenezer Scrooge yang terkenal kikir kini hadir di dunia nyata melalui akun Venmo khusus untuk mempromosikan film Ebenezer, yang dibintangi Johnny Depp.

Strategi promosi unik ini mengajak masyarakat mengirimkan permintaan uang kepada karakter ikonis dari kisah klasik A Christmas Carol.

Namun, sesuai reputasi Scrooge yang enggan mengeluarkan uang, akun tersebut justru memunculkan pertanyaan tentang apakah ia benar-benar akan memberikan uang kepada orang-orang yang mengajukan permintaan.

Menurut laporan Variety, akun Venmo tersebut diperkenalkan melalui akun X resmi film Ebenezer. Unggahannya mengajak publik mengirimkan permintaan uang kepada Scrooge, seolah-olah karakter fiksi itu benar-benar memiliki akun pembayaran digital.

Video promosi yang menyertainya memperlihatkan sejumlah orang mengajukan permintaan dengan nominal berbeda, menjadikan sifat pelit Scrooge sebagai bagian dari kampanye pemasaran film.

Meski akun tersebut tampak menerima pembayaran dari sejumlah pengguna, pengalaman tim Variety menunjukkan hasil yang berbeda ketika mereka mencoba mengajukan permintaan uang.

Dua staf media tersebut mendapatkan pesan kesalahan yang menyatakan transaksi tidak dapat diselesaikan.

Variety kemudian menghubungi Paramount Pictures untuk mencari tahu apakah akun itu mengalami gangguan akibat tingginya jumlah pengguna, memang hanya berfungsi sebagai alat promosi, atau menghadapi persoalan teknis lainnya.

Hingga laporan diterbitkan, belum ada kepastian mengenai siapa yang menerima uang yang dikirimkan ke akun tersebut maupun jumlah dana yang telah terkumpul.