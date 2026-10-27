Setelah 10 Tahun Bersama, Yoon Jong Hoon dan Han Eun Seo Siap Menikah pada 1 November

yoon jong hoon dan han eun seo https://zapzee.net
JawaPos.com - Kabar bahagia dari Yoon Jong Hoon dan Han Eun Seo yang bersiap memulai kehidupan rumah tangga pada 1 November 2026.
Menjelang hari istimewa tersebut, undangan pernikahan keduanya terungkap dengan desain sederhana dan hangat.
Pasangan ini memilih pendekatan yang berbeda dari undangan pernikahan selebritas pada umumnya, dengan menghadirkan ilustrasi bunga liar bergaya cat air sebagai elemen utama.
Menurut laporan Zapzee, undangan tersebut diperoleh secara eksklusif oleh OSEN pada 22 Oktober.
Acara pernikahan mereka dijadwalkan berlangsung pukul 17.30 waktu Korea Selatan di sebuah gedung pernikahan di kawasan Gangnam, Seoul.
Alih-alih menggunakan foto prewedding sebagai elemen visual, undangan itu menampilkan bunga liar berwarna kuning yang memberikan kesan lembut dan penuh makna.
Pesan yang ditulis dalam undangan tersebut juga mencuri perhatian karena menggambarkan kedekatan emosional keduanya.
Mereka menyebut satu sama lain sebagai sosok aktor paling bersinar dan penonton yang selalu memberikan dukungan penuh.
Pasangan ini juga menyinggung perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama melalui ungkapan tentang menjadi musim bagi satu sama lain selama bertahun-tahun.
Hubungan Yoon Jong Hoon dan Han Eun Seo sebelumnya terjalin setelah keduanya bertemu ketika membintangi drama SBS Return pada 2018.
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