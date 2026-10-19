Persiapan Melaney Ricardo Saat Jadi MC di Pernikahan Mewah Putra Niko Kilikili

JawaPos.com - Melaney Ricardo mengungkap sejumlah hal yang selalu diperhatikannya saat dipercaya menjadi pembawa acara atau master of ceremony (MC), termasuk ketika memandu resepsi pernikahan mewah Jourdan dan Aviel, putra dari pengacara Niko Kilikili.

Bagi Melaney, pengalaman panjang di dunia hiburan bukan alasan untuk menganggap remeh persiapan sebelum tampil. Ia justru menilai ketelitian, kedisiplinan waktu, dan kekompakan dengan rekan kerja menjadi kunci agar acara berlangsung lancar.

Hal itu disampaikan Melaney saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (18/10). Ia mengatakan, salah satu hal utama yang harus dilakukan seorang MC adalah mempelajari susunan acara sekaligus memastikan tidak ada kesalahan dalam hal penyebutan nama maupun jabatan tamu yang hadir.

“Yang dipersiapkan pastinya belajar mengenai acara. Jangan sampai salah dalam penyebutan nama, apalagi banyak pejabat yang hadir. Yang paling penting harus mau di-briefing, datang on time, dan sama partner harus bisa align dalam bekerja,” tutur Melaney.

Menurutnya, kesalahan kecil saat memandu acara dapat memengaruhi kelancaran keseluruhan rangkaian kegiatan. Terlebih, resepsi pernikahan yang dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh publik membutuhkan persiapan jauh lebih matang.

Melaney mengingatkan bahwa siapa pun bisa melakukan kesalahan saat berbicara di depan umum, termasuk pembawa acara yang sudah berpengalaman. Karena itu, ia memilih datang lebih awal agar memiliki cukup waktu untuk memahami detail acara dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Terutama kalau ada pejabat-pejabat penting, nama pengantin itu jangan sampai salah penyebutan. Walaupun kita sudah jam terbangnya tinggi, tetap aja namanya orang pasti ada slip of the tongue. Jadi untuk menghindari itu, datangnya harus right on time, bahkan harus before that,” jelasnya.

Melaney Ricardo Utamakan Kekompakan dengan Partner Selain memahami acara dengan baik dan detail, Melaney juga menyempatkan diri untuk berdoa sebelum naik ke panggung. Ia menilai, ketenangan dan kesiapan mental sama pentingnya dengan penguasaan materi.