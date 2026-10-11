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Abdul Rahman
Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.39 WIB

Aufar Miliki Istri Cantik, Olla Ramlan: Dijaga Baik-baik, Awas Kau!

Olla Ramlan hadiri pernikahan sang mantan, Aufar Hutapea dan Danya Assegaf. (Instagram: ollaramlan) - Image

Olla Ramlan hadiri pernikahan sang mantan, Aufar Hutapea dan Danya Assegaf. (Instagram: ollaramlan)

JawaPos.com - Pengusaha Aufar Hutapea tengah menikmati kebahagiaan setelah resmi menikahi Danya Assegaf pada Kamis, 8 Oktober 2026. Pernikahan tersebut turut dihadiri mantan istrinya, aktris Olla Ramlan, yang justru menunjukkan sikap hangat dan memberikan doa terbaik untuk pasangan pengantin baru tersebut.

Olla Ramlan bahkan secara terbuka memuji kecantikan Danya Assegaf. Tak hanya menyampaikan ucapan selamat, ibu tiga anak itu juga memberikan pesan khusus ditujukan kepada Aufar agar menjaga sang istri dengan baik.

Momen tersebut dibagikan Olla melalui unggahan di media sosial. Dalam unggahannya, Olla memperlihatkan kebersamaannya dengan Danya yang tampil cantik sebagai pengantin.

"Pengantin wanita yang cantik, awal dari sebuah keindahan," tulisnya," tulis Olla.

Olla kemudian menyampaikan doa agar rumah tangga Aufar dan Danya senantiasa dipenuhi cinta dan kebahagiaan.

"Semoga kalian dikaruniai cinta dan kebahagiaan seumur hidup, @danyasegaf," tulisnya.

Namun, perhatian warganet tak hanya tertuju pada pujian dan doa tersebut. Perhatian mereka justru banyak tertuju saat Olla menyelipkan pesan bernada tegas ditujukan kepada mantan suaminya agar memperlakukan Danya dengan baik.

"Dijaga baik-baik yaa @aufar.hutapea. Awas kau!," tulis Olla.

Ucapan tersebut menjadi salah satu momen yang menarik perhatian di tengah pernikahan Aufar dan Danya. Pesan singkat itu memperlihatkan bagaimana Olla tetap memberikan dukungan kepada mantan suaminya yang kini memulai babak baru dalam kehidupan rumah tangga.

Editor: Abdul Rahman
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