Dahlia Poland Resmi Punya Pacar Baru, Akui Lebih Bahagia

JawaPos.com - Dahlia Poland kini tengah menikmati babak baru dalam kehidupan asmaranya. Setelah resmi bercerai dari Fandy Christian, aktris sekaligus ibu tiga anak tersebut mengaku sudah move on dan mulai membuka hati untuk hubungan baru.

Dahlia Poland bahkan mengaku telah memiliki kekasih baru bernama Rangga Azies. Kehadiran pasangan baru membuat kehidupan sang aktris terasa lebih bahagia setelah sempat merasakan kepahitan akibat pernah gagal menjalani rumah tangga sebelumnya.

"Lebih happy ya (setelah punya pasangan). Yang bikin lebih happy juga karena sudah move on," aku Dahlia Poland di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

Salah satu hal yang membuat ia merasa nyaman dengan Rangga adalah komunikasi yang terjalin di antara mereka. Menurutnya, mereka bisa membicarakan berbagai hal dengan mudah karena memiliki kecocokan dalam banyak hal.

"Enaknya kita kalau ngobrol nyambung, nggak kayak cowok bingung gitu. Apa saja yang kita obrolin nyambung," kata aktris 29 tahun itu.

Menariknya, pertemuan Dahlia Poland dengan Rangga Azies ternyata terjadi secara tidak sengaja. Keduanya pertama kali berkenalan ketika Dahlia sedang berada di salah satu kafe di Bandung, Jawa Barat.

"Momen pertemuannya nggak sengaja pas lagi di salah satu kafe di Bandung," ujar Dahlia Poland.

Perkenalan di antara keduanya terjalin tidak lepas dari keisengan sahabat Dahlia, Dicky SM*SH. Sang sahabat disebut terus mendorong agar keduanya bisa berkenalan secara langsung.