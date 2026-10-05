Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Senin, 5 Oktober 2026 | 22.25 WIB

Dahlia Poland Resmi Punya Pacar Baru, Akui Lebih Bahagia

Dahlia Poland bersama kekasih barunya, Rangga Azies. (Instagram: dahliachr) - Image

Dahlia Poland bersama kekasih barunya, Rangga Azies. (Instagram: dahliachr)

JawaPos.com - Dahlia Poland kini tengah menikmati babak baru dalam kehidupan asmaranya. Setelah resmi bercerai dari Fandy Christian, aktris sekaligus ibu tiga anak tersebut mengaku sudah move on dan mulai membuka hati untuk hubungan baru.

Dahlia Poland bahkan mengaku  telah memiliki kekasih baru bernama Rangga Azies. Kehadiran pasangan baru membuat kehidupan sang aktris terasa lebih bahagia setelah sempat merasakan kepahitan akibat pernah gagal menjalani rumah tangga sebelumnya.

"Lebih happy ya (setelah punya pasangan). Yang bikin lebih happy juga karena sudah move on," aku Dahlia Poland di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

Salah satu hal yang membuat ia merasa nyaman dengan Rangga adalah komunikasi yang terjalin di antara mereka. Menurutnya, mereka bisa membicarakan berbagai hal dengan mudah karena memiliki kecocokan dalam banyak hal.

"Enaknya kita kalau ngobrol nyambung, nggak kayak cowok bingung gitu. Apa saja yang kita obrolin nyambung," kata aktris 29 tahun itu.

Menariknya, pertemuan Dahlia Poland dengan Rangga Azies ternyata terjadi secara tidak sengaja. Keduanya pertama kali berkenalan ketika Dahlia sedang berada di salah satu kafe di Bandung, Jawa Barat.

"Momen pertemuannya nggak sengaja pas lagi di salah satu kafe di Bandung," ujar Dahlia Poland.

Perkenalan di antara keduanya terjalin tidak lepas dari keisengan sahabat Dahlia, Dicky SM*SH. Sang sahabat disebut terus mendorong agar keduanya bisa berkenalan secara langsung.

Dari perkenalan tersebut, komunikasi antara Dahlia dan Rangga kemudian berlanjut hingga akhirnya berkembang menjadi hubungan asmara. Dahlia mengungkapkan bahwa keduanya telah saling mengenal selama hampir lima bulan belakangan.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Orang yang Melepaskan 10 Keterikatan Aturan Ini Merasa Lebih Bahagia dalam Beberapa Minggu ke Depan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Melepaskan 10 Keterikatan Aturan Ini Merasa Lebih Bahagia dalam Beberapa Minggu ke Depan Menurut Psikologi

Jumat, 19 Juni 2026 | 04.13 WIB

7 Weton Ini Dipercaya Akan Meraih Impian Besar dan Hidupnya Mulai Berubah Lebih Bahagia, Tinggal Tunggu Waktu! - Image
Zodiak

7 Weton Ini Dipercaya Akan Meraih Impian Besar dan Hidupnya Mulai Berubah Lebih Bahagia, Tinggal Tunggu Waktu!

Minggu, 31 Mei 2026 | 17.21 WIB

Jika Tujuan Anda Adalah Menjadi Lebih Bahagia dan Lebih Percaya Diri Tahun Depan, Mulailah Melakukan 8 Hal Kecil Ini Sekarang Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Tujuan Anda Adalah Menjadi Lebih Bahagia dan Lebih Percaya Diri Tahun Depan, Mulailah Melakukan 8 Hal Kecil Ini Sekarang Menurut Psikologi

Jumat, 10 April 2026 | 03.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore