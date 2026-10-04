5 Konser Henry Lau di Amerika Resmi Dibatalkan

JawaPos.com - Henry Lau membatalkan lima konser di Amerika Serikat dan Kanada yang merupakan bagian dari tur dunia ENJOY THE SHOW. Keputusan tersebut membuat seluruh agenda penampilannya di Amerika Utara tidak jadi digelar sesuai jadwal, sebagaimana dilansir dari Allkpop.

Lima konser yang terdampak sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Los Angeles pada 4 November, San Francisco pada 8 November, Seattle pada 12 November, Toronto pada 14 November, dan New York pada 16 November 2026.

Pembatalan diumumkan sekitar 34 hari sebelum konser pembuka di Los Angeles. Penyelenggara menyebut keputusan tersebut diambil setelah menghadapi kendala produksi dan logistik yang tidak terduga.

“Tantangan produksi dan logistik yang tak terduga di luar kendali kami” menjadi alasan yang disampaikan pihak penyelenggara terkait pembatalan rangkaian konser tersebut.

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Penyelenggara mengatakan berbagai opsi sempat dipertimbangkan agar konser tetap dapat berlangsung. Namun, setelah melihat kondisi yang ada, mereka menilai rangkaian pertunjukan di Amerika akan sulit dilaksanakan seperti rencana awal.

Henry Lay Batalkan Konser, Isu Visa Mencuat Kabar pembatalan konser Henry Lau kemudian memunculkan spekulasi di media sosial mengenai kemungkinan persoalan visa. Dugaan tersebut berkembang setelah penyanyi asal Kanada itu membatalkan lima pertunjukannya di Amerika Utara dalam waktu yang relatif dekat dengan jadwal pelaksanaan.

Spekulasi soal visa juga dikaitkan dengan keputusan Taemin yang sebelumnya menunda rangkaian tur dunia LiMiNaL di Amerika Utara. Dalam kasus Taemin, timnya menyebut adanya ketidakpastian terkait visa Amerika Serikat serta prosedur administratif yang berdampak terhadap staf tur dan tim produksi utama.

Meski demikian, hingga kini tidak ada konfirmasi bahwa persoalan visa menjadi penyebab pembatalan konser Henry Lau. Karena itu, isu tersebut masih sebatas spekulasi dan belum dapat dijadikan alasan resmi pembatalan.