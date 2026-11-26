JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak naik pada perdagangan Kamis (26/11) pagi. Hal ini seiring berlanjutnya konflik di Timur Tengah yang mengancam mengganggu pemulihan ekspor minyak mentah dari kawasan tersebut.

Melansir Investing pada pukul 07.59 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 1,86 poin atau 2,10 persen ke level 90,64 dolar AS (USD) per barel. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Rabu (25/11) pagi sebesar 88,38 USD per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,41 poin atau 0,49 persen ke level 84,09 USD per barel. Atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Rabu (25/11) pagi sebesar 81,78 dolar per barel.

Melansir Bloomberg, Militan Houthi yang didukung Teheran terus melancarkan serangan terhadap Arab Saudi, termasuk fasilitas ekspor minyak utama negara tersebut di Ras Tanura. Selain itu, Iran juga mengklaim sejumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz telah menabrak ranjau laut, meskipun belum ada konfirmasi independen atas klaim tersebut.

Harga minyak acuan global Brent telah merosot sepanjang bulan ini menyusul kembali meningkatnya pengiriman minyak mentah dari kawasan Teluk Persia. Badan Energi Internasional (IEA) menyatakan pemulihan pasokan tersebut akan mendorong pasar minyak global mengalami surplus pada kuartal ini.

Presiden Donald Trump juga menunda rencana melancarkan kembali serangan terhadap Iran setelah Partai Demokrat meraih kemenangan besar dalam pemilihan paruh waktu AS. Keputusan tersebut turut meredakan tekanan di pasar minyak.

"Selama penyelesaian konflik masih belum terlihat, harga minyak mentah kemungkinan akan tetap mengandung premi risiko," kata Ryan McKay, ahli strategi komoditas senior di TD Securities. Ia menambahkan bahwa ekspor minyak dari kawasan Teluk terus menurun menyusul serangkaian serangan berulang yang dilancarkan Iran.

Sementara itu, persediaan minyak mentah AS naik 1,1 juta barel pada pekan lalu. Stok bensin dan minyak sulingan juga meningkat, menurut data pemerintah yang dirilis pada Rabu.

Ekspor minyak mentah AS turun ke level terendah sejak awal Agustus di tengah kenaikan biaya pengangkutan dan melemahnya permintaan dari Asia.