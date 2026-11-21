JawaPos.com – Transisi energi tidak cukup hanya mengandalkan pengembangan teknologi, investasi, dan kebijakan pemerintah. Pemahaman serta keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Perspektif tersebut menjadi salah satu pesan yang diangkat Herman Darnel Ibrahim (HDI) melalui buku Denyut Energi dalam Nadi Peradaban: 111 Puisi Menapak Jejak Energi Menyusuri Nusantara yang diluncurkan di Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.

Melalui pendekatan sastra, HDI mencoba memperkenalkan berbagai persoalan energi kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih ringan. Pembahasannya mencakup sejarah dan sumber energi, teknologi pembangkitan, ketenagalistrikan, kebijakan energi nasional, hingga tantangan transisi energi dan target net zero emission (NZE).

Sejumlah isu masa depan juga menjadi bagian dari buku tersebut, mulai dari hidrogen, amonia, pelestarian lingkungan, kecerdasan buatan (AI), pusat data, hingga robotisasi.

Ketua Dewan Pakar Listrik Indonesia itu menilai, pemahaman masyarakat mengenai energi perlu diperluas. Sebab, energi bukan hanya persoalan industri dan teknologi, tetapi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

HDI mencontohkan, masyarakat selama ini lebih banyak mengetahui penggunaan listrik melalui saklar. Padahal, di balik lampu yang menyala terdapat sistem pembangkitan, pengaturan beban, distribusi, serta petugas yang bekerja selama 24 jam untuk menjaga pasokan listrik.

“Masyarakat tahunya hanya menyalakan saklar, lalu lampu menyala. Namun, apa yang ada di balik itu semua, mereka tidak tahu bahwa ada orang yang berjaga di pembangkit selama 24 jam,” ujar HDI.

Menurutnya, melalui puisi, masyarakat dapat mengenal lebih jauh proses penyediaan energi sekaligus memahami berbagai tantangan yang dihadapi sektor ketenagalistrikan.

Peluncuran buku tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, serta sejumlah tokoh dan pemerhati sektor energi dan ketenagalistrikan nasional.

Dalam testimoninya, Jumhur mengapresiasi gagasan HDI yang mengangkat perjalanan energi dan peradaban manusia melalui karya sastra.

"Melalui buku ini, kita bisa memahami bagaimana energi menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia dan bagaimana energi harus terus tersedia untuk mendukung kehidupan. Namun, semua itu harus berjalan dengan perlindungan lingkungan yang kuat," ujar Jumhur.

Ia berharap buku tersebut dapat dibaca berbagai kalangan sehingga pesan mengenai energi dan pentingnya menjaga lingkungan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.