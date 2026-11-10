Dari Melbourne ke Tangerang, Perjalanan Dokter Dasaad Mulijono Kembangkan AI di Dunia Kedokteran

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai membawa perubahan besar dalam dunia kedokteran. Teknologi ini tidak hanya membantu mempercepat pengolahan informasi, tetapi juga membuka peluang bagi dokter untuk menganalisis kasus medis yang kompleks dan mempertimbangkan keputusan klinis secara lebih komprehensif.

Salah satu dokter yang aktif mengintegrasikan teknologi tersebut dalam praktik kedokteran di Indonesia adalah Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K). Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ini mengembangkan pemanfaatan AI dalam bidang kardiologi, mulai dari analisis diagnosis hingga perencanaan tindakan medis.

Ketertarikan Dasaad terhadap teknologi kecerdasan buatan sebenarnya berangkat dari kebiasaan yang sudah terbentuk sejak menempuh pendidikan kedokteran di luar negeri, jauh sebelum AI menjadi perbincangan luas.

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan predikat summa cum laude tersebut melanjutkan pendidikan spesialis, subspesialis, hingga doktoral di Australia. Ia juga menjalani fellowship kardiologi intervensi di Melbourne.

Sekitar 15 tahun menjalani pendidikan dan praktik di Australia membentuk pendekatan medis yang mengutamakan bukti ilmiah (evidence-based medicine). Baginya, setiap keputusan klinis harus memiliki landasan penelitian yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebiasaan membaca jurnal ilmiah setiap hari kemudian membuatnya lebih mudah menerima kehadiran AI sebagai bagian dari perkembangan teknologi kedokteran.

"Saya terbiasa membaca jurnal setiap hari. Ketika AI hadir, saya melihatnya sebagai cara untuk membaca dan menimbang bukti jauh lebih luas," ungkapnya.

Setelah kembali ke Indonesia dan menjalani sekitar 25 tahun praktik kedokteran, Dasaad terus mengembangkan pendekatan tersebut. Saat ini, ia memimpin Departemen Kardiologi RS Bethsaida, Tangerang, dan memiliki afiliasi dengan Indonesian College of Lifestyle Medicine dan Universitas Prima, Medan.