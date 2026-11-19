JawaPos.com - Pengembangan energi panas bumi tidak hanya berperan dalam menyediakan pasokan listrik dari sumber energi hijau, tetapi juga berpotensi menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Pemanfaatannya dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, hingga mendukung kebutuhan industri lokal.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi mengatakan, panas bumi memiliki potensi pemanfaatan yang lebih luas dari sekadar pembangkitan listrik. "Sisa panasnya juga bisa dimanfaatkan, misalnya untuk pengeringan hasil pertanian dan kebutuhan industri,” kata Ali baru-baru ini di Semarang baru-baru ini.

Pendapat itu dikemukakan dalam diskusi tentang "Ketahanan Energi dan Kedaulatan Bangsa" bersama Majelis Wilayah KAHMI Jawa Tengah. Diskusi itu bertema Energi Terbarukan: Pilar Kedaulatan Energi Bangsa Masa Depan di Semarang, Sabtu (14/11).

Menurut Ali, pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan produktif dapat meningkatkan nilai tambah hasil usaha masyarakat. Selain itu, pembangunan dan operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) juga berpotensi membuka lapangan kerja serta menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan proyek, serta mendorong konservasi lingkungan.

“Daerah penghasil dan sekitarnya juga berpeluang memperoleh manfaat melalui mekanisme pajak dan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ali yang juga Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (UI) itu.

Maka dari itu, keberhasilan pengembangan panas bumi perlu dilihat tidak hanya dari kapasitas listrik yang dihasilkan, tetapi juga dari nilai ekonomi yang dapat diciptakan bagi masyarakat dan daerah, serta kelestarian lingkungan hidup melalui penurunan emisi dan gerakan konservasi.

Dari sisi teknis, kemajuan teknologi pengeboran memberikan fleksibilitas dalam pengembangan panas bumi. Melalui teknologi pengeboran berarah (directional drilling), sumur dapat diarahkan menuju reservoir panas bumi dari lokasi pengeboran yang berbeda sehingga tidak merusak area di atasnya. Teknologi ini memungkinkan perencanaan proyek lebih adaptif terhadap kondisi lahan dan aktivitas masyarakat di permukaan.

“Sekarang dengan teknologi baru, kalau di atasnya ada tempat ibadah atau rumah Pak Lurah, pengeborannya bisa dilakukan dari tempat lain. Sumurnya bergerak ke bawah dan mengambil uap yang berada di bawah lokasi tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut Ali menilai, panas bumi memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang, khususnya di Pulau Jawa yang memiliki konsumsi listrik besar seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri. Berbeda dengan pembangkit yang bergantung pada kondisi cuaca, pembangkit panas bumi dapat menghasilkan listrik secara berkelanjutan sehingga berpotensi mendukung keandalan pasokan listrik.