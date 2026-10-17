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Dimas Choirul
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22.00 WIB

Ganjil Genap Isi BBM Pertalite di Bali, Pertamina Siapkan 66 SPBU 24 Jam

Antrean pembelian BBM di SPBU Jembrana. (M.Basir/Radar Bali) - Image

Antrean pembelian BBM di SPBU Jembrana. (M.Basir/Radar Bali)

JawaPos.com – Provinsi Bali menerapkan ganjil-genap pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite mulai Sabtu 17 Oktober 2026 hingga Senin 19 Oktober 2026.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mendukung penuh kebijakan tersebut dengan menyiagakan 66 SPBU beroperasi 24 jam, yakni 42 SPBU di Kota Denpasar dan 24 SPBU di Kabupaten Badung.

Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Provinsi Bali juga menyepakati pengaturan maksimal pengisian BBM kendaraan yaitu maksimal 20 liter bagi kendaraan roda empat dan 3 liter bagi kendaraan roda dua.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan, selain penerapan pengisian BBM maksimal, ada prioritas pengisian BBM di SPBU untuk kendaaran ambulans dan pemadam kebakaran.

selain itu, terdapat ketentuan bahwa pengisian BBM di SPBU untuk kendaraan truk hanya dapat di lakukan pada malam hari. 

Penerapan ganjil genap dalam pengisian BBM ini dihharapkan dapat membuat antrean SPBU di Bali berangsur melandai. 

“Kami juga mendapat dukungan 100 personel TNI Kodam IX/udayana sebagai operator SPBU di malam hari serta pengawalan patwal Polda Bali untuk kelancaran distribusi mobil tangki ke SPBU. Hal ini tentunya guna mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali dari penguatan pasokan, penambahan jam operasional SPBU, serta peningkatan kesiapan armada dan personel,” imbuh Ahad. 

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.

Masyarakat dapat mengikuti informasi mengenai layanan SPBU di Bali melalui akun Instagram resmi @patraniaga.jatimbalinus dan @pertaminabali.

Untuk menyampaikan kendala atau memperoleh informasi lebih lanjut seputar layanan energi Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Editor: Bayu Putra
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