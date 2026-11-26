JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menetapkan mitra penyelenggara dan menayangkan lowongan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 3B Angkatan II Tahun 2026 pada 27 November 2026.

Penetapan dilakukan setelah proses verifikasi mitra penyelenggara yang berlangsung pada 18 hingga 27 November 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dirjen Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, penetapan mitra penyelenggara dan penayangan lowongan menjadi tahap penting agar calon peserta dapat mulai memilih dan melamar posisi magang yang tersedia.

"Setelah proses verifikasi selesai, Kemnaker menetapkan mitra penyelenggara dan menayangkan lowongan magangnya agar segera dapat dimanfaatkan calon peserta," kata Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (26/11).

Darmawansyah menjelaskan, pendaftaran dan pemeriksaan kelayakan (eligibilitas) calon peserta berlangsung pada 23 November hingga 1 Desember 2026. Sementara itu, pelamaran lowongan magang dapat dilakukan mulai 27 November hingga 1 Desember 2026.

Darmawansyah mengimbau calon peserta memilih lowongan magang sesuai minat dan kemampuannya dengan memperhatikan persyaratan serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing mitra penyelenggara.

Setelah masa pelamaran berakhir, mitra penyelenggara akan melakukan rekrutmen dan mengusulkan calon peserta kepada Kemnaker pada 2–10 Desember 2026. Selanjutnya, Kemnaker melakukan seleksi, menetapkan peserta yang lolos, dan mengumumkan hasil seleksi pada 11 Desember 2026.