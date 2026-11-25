JawaPos.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pengembangan komoditas durian unggulan di Kabupaten Buleleng, Bali, agar mampu menembus pasar ekspor.

Upaya tersebut dilakukan lewat program Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP), dengan pengembangan lahan seluas 311,92 hektare dengan dukungan sarana produksi, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas petani

“Kita tentunya telah menggelontorkan dukungan sarana produksi dalam program HDDAP mencakup benih, pupuk organik, pupuk NPK, dolomit, dan Trichoderma. Seluruh bantuan diarahkan untuk memperkuat budidaya durian dan meningkatkan daya saing petani di wilayah sasaran," kata Dirjen Hortikultura Muhammad Taufiq Ratule dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/11).

Salah satu penerima manfaat adalah Kelompok Tani Ternak Gopala Nandini di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kelompok yang dipimpin Dewa Ketut Sutana ini melibatkan 60 petani dengan luas pengembangan 24 hektare. Kelompok tersebut mengajukan 2.400 batang benih durian varietas MK Hortimart.

Untuk kelompok tersebut, bantuan sarana produksi meliputi 60.000 kilogram pupuk organik, 960 kilogram dolomit, 960 kilogram pupuk NPK, dan 960 kilogram Trichoderma. Kegiatan saat ini memasuki tahap penyaluran benih dan pupuk serta persiapan lahan.

Petani menyimpan pupuk di tempat terlindung dari matahari dan hujan langsung agar mutunya terjaga, mengkarantina dan mengaklimatisasi benih di bawah naungan paranet dengan penyiraman berkala, serta menyiapkan lubang tanam dan mengaplikasikan pupuk bersama dolomit.

Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Ni Luh Prima Diantari Wati, mengapresiasi pelaksanaan HDDAP di daerahnya.

"HDDAP Provinsi Bali merupakan bagian dari program pengembangan hortikultura di tujuh provinsi, dengan komoditas utama antara lain manggis dan durian. Ke depan, pengembangan juga direncanakan mencakup bawang dan sayuran daun pada 2027, dengan pelaksanaan proyek hingga 2029," kata Ni Luh.

Ia menambahkan, Kabupaten Buleleng memiliki potensi lahan sekitar 22 ribu hektare di sembilan kecamatan. Dari potensi tersebut, fasilitasi HDDAP menjangkau sekitar 885 hektare di enam kecamatan melalui 32 kelompok tani.

"Kami memandang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selamat datang di klaster durian Kabupaten Buleleng," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Hotman Fajar Simanjuntak, menegaskan bahwa Review Mission bersama Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) menjadi momentum evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai target. Ia mengingatkan bahwa pembiayaan proyek yang bersumber dari pinjaman harus menghasilkan dampak nyata di lapangan.

"Kita ini kan sudah diberikan bantuan oleh ADB dan IFAD. Kalau tidak dipergunakan dengan baik, artinya kita salah. Karena itu, harus kita evaluasi. Ketika saya pertama kali datang ke sini, belum terlihat banyak perkembangan. Sekarang sudah ada progres. Ini yang harus kita lihat dan pastikan agar pemanfaatan anggaran benar-benar maksimal," kata Hotman.

Hotman juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan petani dan akses pasar setelah bantuan produksi disalurkan. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dinilai strategis untuk memperkuat posisi tawar petani, termasuk dalam pembentukan acuan harga, sementara bangsal pemasaran diharapkan mempermudah transaksi langsung antara penjual dan pembeli.

Ketua Kelompok Tani Ternak Gopala Nandini, Dewa Ketut Sutana, menyatakan kesiapan anggotanya menjalankan pengembangan durian HDDAP. Kelompok yang telah berdiri selama tujuh tahun itu selama ini mengelola usaha tani secara manual.

"Kami terdiri dari 60 petani dengan luasan lahan 24 hektare. Kami siap menjalankan misi HDDAP untuk pengembangan durian ini. Selama tujuh tahun membentuk kelompok tani, kami masih melakukan pengelolaan secara manual. Dengan adanya bantuan pemerintah ini, kami merasa sangat terbantu dari semua aspek budidaya," kata Dewa Ketut Sutana.

Meski lahan dinilai potensial, Dewa menyebut kelompoknya masih memerlukan dukungan infrastruktur irigasi, penguatan pemasaran, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, terutama hama penggerek batang.

"Kami berharap melalui program ini kualitas produk durian kami semakin baik. Kebutuhan kami saat ini terutama irigasi, pemasaran, serta pengelolaan hama dan penyakit tanaman, khususnya hama penggerek batang. Semoga bantuan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi dapat terus berkelanjutan sehingga petani semakin berkembang," ujarnya.