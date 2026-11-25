JawaPos.com - Danantara diminta tidak cepat berpuas diri meski laporan keuangan tahun 2025 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi secara berkala dan menyeluruh dinilai tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola investasi tersebut.

"Tapi walaupun hasilnya baik, Danantara tetap harus terus melakukan evaluasi, secara berkala dan menyeluruh. Jangan cepat puas dengan hasil yang sekarang," kata Pengamat politik Hendri Satrio dalam keterangannya, Rabu (25/11).

Dalam laporan keuangan Danantara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mencatat laba bersih Rp 203,4 triliun pada periode April-Desember 2025, atau Rp 259,6 triliun jika disetahunkan. Pendapatan usaha yang disetahunkan mencapai Rp 3.073,0 triliun dengan EBITDA Rp 704,7 triliun.

Total aset Danantara tercatat Rp 11.607 triliun dengan imbal hasil ekuitas (ROE) 8,7 persen. Konsolidasi laporan itu melibatkan lebih dari 1.000 perusahaan dari berbagai sektor. Danantara menyebut konsolidasi sebanyak itu sebagai yang pertama dalam sejarah Indonesia.

BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya langsung kepada Rosan pada pukul 10.00 WIB. Laporan itu kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas sebelum diumumkan ke publik pada siang harinya.

Hendri menilai, Danantara harus terus melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh. "Ini langkah yang baik, laporannya sudah keluar dan sudah diperiksa BPK. Semoga ke depan bisa makin baik lagi," kata Hendri.