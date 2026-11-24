JawaPos.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran dan cek eligibilitas calon peserta Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 3B Angkatan II pada 23 November hingga 1 Desember 2026. Cek eligibilitas harus dilalui calon peserta sebelum melamar lowongan magang.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah meminta calon peserta memperhatikan persyaratan yang berlaku agar dapat mengikuti proses seleksi dengan baik.

"Cek eligibilitas dilakukan untuk memastikan data calon peserta sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan," ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Calon peserta yang memenuhi persyaratan dapat melamar lowongan magang pada 27 November hingga 1 Desember 2026. Lowongan mulai tayang pada 27 November, setelah penyelenggara magang ditetapkan.

Setelah masa pelamaran, penyelenggara merekrut dan mengusulkan peserta pada 2–10 Desember 2026. Kemnaker menetapkan peserta dan mengumumkan hasilnya pada 11 Desember 2026. Peserta yang lolos mulai magang pada 14 Desember 2026.

"Kami berharap peserta yang terpilih nantinya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pengalaman kerja dan mengembangkan kompetensi sesuai bidang yang diminati," ujar Darmawansyah.