JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan laba bersih sebesar Rp2,82 triliun pada kuartal III tahun 2026. Jumlah tersebut melesat 22,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,3 triliun. Pencapaian ini didorong oleh strategi Beyond Mortgage yang mulai menunjukkan hasil positif melalui pertumbuhan kredit nonperumahan dan penguatan transaksi digital.

Hingga September 2026, kredit dan pembiayaan konsolidasian BTN, termasuk PT Bank Syariah Nasional (BSN), mencapai Rp436,56 triliun, tumbuh 14,6% dibandingkan perolehan September 2025 yang sebesar Rp381 triliun secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut ditopang kredit nonperumahan yang meningkat 68,2% menjadi Rp98,39 triliun. Dua pendorong utamanya adalah pengembangan kredit konsumer melalui akuisisi portofolio kredit pensiun SMBC Indonesia serta penguatan pembiayaan korporasi.

Kredit konsumer melonjak 247,1% menjadi Rp26,83 triliun, didukung masuknya portofolio kredit pensiun tersebut. Akuisisi ini memperluas layanan BTN kepada segmen pensiunan sekaligus menambah sumber pertumbuhan bisnis perseroan.

Sementara itu, kredit korporasi tumbuh 40,9% menjadi Rp54,47 triliun, seiring penguatan pembiayaan kepada sejumlah korporasi besar, termasuk di sektor perdagangan besar.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, Beyond Mortgage menjadi arah pengembangan bisnis perseroan untuk memperluas layanan sekaligus mempererat hubungan dengan nasabah.

“Beyond Mortgage mulai terlihat hasilnya melalui pertumbuhan pembiayaan konsumer, kredit pensiun, korporasi, serta layanan transaksi. Kami ingin mendampingi kebutuhan keuangan nasabah sejak memiliki rumah, memenuhi kebutuhan keluarga, menjalankan usaha, hingga memasuki masa pensiun,” ujar Nixon pada konferensi pers paparan kinerja kuartal III/2026 di Jakarta, Kamis (19/11).

Pembiayaan perumahan tetap menjadi fondasi bisnis BTN, dengan pertumbuhan 4,8% menjadi Rp338,17 triliun. KPR subsidi meningkat 8,1% menjadi Rp201,62 triliun, sedangkan KPR nonsubsidi tumbuh 2,2% menjadi Rp113,82 triliun.

Sejalan dengan perkembangan bisnis tersebut, aset perseroan tumbuh 10,9% menjadi Rp566,62 triliun pada periode Januari-September 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp510,8 triliun. Perluasan layanan BTN turut ditopang Bale by BTN yang menghubungkan kebutuhan transaksi sehari-hari nasabah dengan layanan keuangan perseroan. Hingga September 2026, jumlah pengguna terdaftar Bale mencapai sekitar 5 juta, meningkat 57,6% secara tahunan.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, Bale mencatat sekitar 2,24 miliar transaksi, tumbuh 45,9%, dengan nilai transaksi sebesar Rp103,5 triliun atau meningkat 43,9%. Saldo tabungan penggunanya mencapai Rp24,2 triliun, naik 12,8%.

“Bale menjadi bagian penting dari Beyond Mortgage karena memperluas interaksi BTN dengan nasabah dalam keseharian mereka. Pertumbuhan transaksi ini kami dorong untuk membangun hubungan nasabah yang lebih aktif dan mendukung penghimpunan dana murah,” kata Nixon.

Layanan transaksi tersebut juga menjangkau pelaku usaha. Bale Merchant mencakup 385.476 merchant EDC dan QRIS, meningkat 75,3% secara tahunan. Nilai transaksinya selama Januari–September 2026 mencapai Rp8,7 triliun, tumbuh 150,9%.

Sementara itu, pengguna Bale Bisnis meningkat 107,9% menjadi 20.793, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,80 triliun atau tumbuh 243,8%. Perkembangan kedua layanan ini memperluas peran BTN dalam mendukung pembayaran dan pengelolaan transaksi usaha.

Penguatan transaksi berjalan seiring dengan pertumbuhan dana murah atau current account savings account (CASA) sebesar 11,5% menjadi Rp226,2 triliun. Pertumbuhan tersebut melampaui kenaikan total dana pihak ketiga sebesar pada kuartal III tahun 2026 yang 3,8% menjadi Rp446,12 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 429,9 triliun. sehingga porsi CASA meningkat dari 47,2% menjadi 50,7%. Tabungan tumbuh 17,8% menjadi Rp50,3 triliun, sementara giro meningkat 9,9% menjadi Rp175,9 triliun. Penguatan komposisi dana murah mendukung penurunan biaya dana kumulatif menjadi 3,3%, dibandingkan 4,1% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi pendapatan, BTN mencatat pendapatan nonbunga sebesar Rp3,40 triliun sepanjang Januari–September 2026, meningkat 9,3%* secara tahunan. Ekspansi bisnis tersebut disertai penguatan pengelolaan risiko. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross membaik 51 basis poin secara tahunan menjadi 2,9%. Rasio pencadangan terhadap NPL meningkat dari 110,5% menjadi 124,5%, sementara rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) tercatat sebesar 19,0%.