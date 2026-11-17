JawaPos.com – Sebanyak 87 nasabah PT Pegadaian berhasil memenangkan hadiah saldo Tabungan Emas dalam program Badai Emas 2026 periode pengundian 25–31 Oktober 2026. Total hadiah yang dibagikan kepada para pemenang mencapai 230 gram emas.

Pengumuman pemenang tersebut disampaikan Pegadaian pada 13 November 2026. Para pemenang berasal dari berbagai wilayah operasional perusahaan, baik nasabah Pegadaian konvensional maupun Pegadaian Syariah.

Hadiah yang diberikan terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, hingga 20 gram saldo Tabungan Emas.

Untuk kategori nasabah Pegadaian konvensional, terdapat 43 pemenang yang masing-masing memperoleh 1 gram emas. Kemudian, 15 pemenang mendapatkan 2 gram, tujuh pemenang memperoleh 5 gram, tiga pemenang mendapatkan 10 gram, dan satu pemenang meraih 20 gram emas.

Sementara itu, pada kategori Pegadaian Syariah, sebanyak tujuh nasabah memperoleh hadiah 1 gram, lima nasabah mendapatkan 2 gram, tiga nasabah meraih 5 gram, dua nasabah memperoleh 10 gram, dan satu nasabah mendapatkan 20 gram emas.

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Seluruh hadiah akan ditambahkan langsung ke rekening Tabungan Emas milik masing-masing pemenang. Apabila nasabah memiliki lebih dari satu rekening, hadiah akan dikreditkan ke rekening yang digunakan dalam transaksi terakhir.

Penyuluh Sosial Ahli Muda Direktorat Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial, Andita Rahma Yustisiani, menyampaikan bahwa proses pengundian telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pengundian ini sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan ketentuan terkait undian gratis berhadiah," ujarnya.

Program Badai Emas 2026 telah dimulai sejak 25 Oktober dan akan berlangsung hingga 31 Desember 2026. Nasabah yang berpartisipasi dapat memperoleh kupon undian dengan menukarkan poin transaksi maupun melalui tiket undian otomatis sesuai ketentuan program.

Transaksi yang diperhitungkan dalam program tersebut mencakup layanan gadai, pembiayaan mikro, cicil emas, serta pembukaan dan penambahan saldo Tabungan Emas melalui aplikasi Tring!.

Kesempatan mendapatkan hadiah juga masih terbuka pada periode pengundian berikutnya. Bahkan, nasabah yang telah memenangkan hadiah mingguan atau bulanan tetap diperbolehkan mengikuti pengundian pada bulan selanjutnya.

Selain hadiah rutin, Pegadaian juga menyiapkan hadiah utama atau grand prize berupa saldo Tabungan Emas sebesar 500 gram untuk nasabah konvensional dan 150 gram bagi nasabah Pegadaian Syariah.

Untuk mengikuti pengundian hadiah utama, nasabah diwajibkan memiliki rekening Tabungan Emas dan akun aplikasi Tring! yang masih aktif.

Pegadaian mengingatkan nasabah agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Program Badai Emas tidak memungut biaya kepada peserta, sementara pajak hadiah sepenuhnya ditanggung Pegadaian.