Pegadaian Perkuat Sinergi Manajemen dan Pekerja Menuju 2030

JawaPos.com – PT Pegadaian memperkuat kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Danantara. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kompetensi, produktivitas, dan kolaborasi antara manajemen dengan serikat pekerja guna meningkatkan daya saing perusahaan menuju Pegadaian 2030.

Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil VII Bali Nusra, Edy Purwanto, menyampaikan bahwa sinergi yang kokoh antara manajemen dan Serikat Pekerja merupakan fondasi utama terciptanya iklim kerja yang kondusif dan produktif.

"Serikat Pekerja memiliki peran strategis dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis sekaligus mendorong kemajuan perusahaan. Melalui komunikasi yang terbuka, kolaborasi yang konstruktif, serta semangat untuk terus meningkatkan kompetensi, kami optimistis seluruh insan Pegadaian dapat bergerak dalam satu arah untuk mewujudkan Pegadaian yang semakin kuat, adaptif, dan berdaya saing menuju Pegadaian 2030," ungkap Edy dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SP Pegadaian Tahun 2026 yang berlangsung pada 28–31 Oktober 2026 di Platinum Hotel, dikutip Selasa (10/11).

Memasuki era transformasi BUMN dibawah naungan Danantara, Rakornas 2026 ini juga menjadi wadah penguatan kesiapan talenta dalam menghadapi dinamika pasar dan tuntutan daya saing yang semakin tinggi.

Menutup rangkaian kegiatan Rakornas SP Pegadaian 2026, Direktur Human Capital PT Pegadaian (Persero), Tribuana Tunggadewi, menggarisbawahi akan pentingnya semangat 'One Commitment, Shared Future'.

Semangat tersebut menjadi landasan bersama untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan, serta memastikan seluruh insan Pegadaian memiliki arah dan tujuan yang selaras dalam mewujudkan masa depan perusahaan.

"Rakornas 2026 ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kesiapan pekerja menghadapi transformasi BUMN di bawah Danantara, termasuk dinamika pengembangan talenta, peningkatan kompetensi, dan peningkatan daya saing," tegas Tribuana.

Ketua Umum SP Pegadaian, Mufri Yandi, menegaskan bahwa Serikat Pekerja tidak hanya berperan sebagai wadah penyalur aspirasi anggota, tetapi juga mitra strategis yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.

"Serikat Pekerja tidak cukup hanya solid dalam memperjuangkan aspirasi anggotanya, tetapi juga harus memiliki kapabilitas untuk berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Soliditas harus diterjemahkan menjadi kolaborasi, sementara kapabilitas diwujudkan melalui peningkatan produktivitas, profesionalisme, dan daya saing pekerja," ujar Mufri.