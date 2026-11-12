Sandiaga Uno Akui Dinamika Politik bakal Berdampak ke Pasar Modal

JawaPos.com - Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai dinamika politik, menyusul kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat memengaruhi pergerakan saham di pasar modal.

"Pasti berpengaruh secara keseluruhan kalau dilihat untuk situasi politik," kata Sandiaga saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (12/11).

Meski demikian, ia meyakini situasi politik yang tengah berlangsung bisa segera diselesaikan dengan baik. Sebab, kepastian politik diperlukan untuk memberikan sinyal positif bagi pasar modal dan perekonomian nasional.

"Saya sangat percaya bahwa di bawah tekanan geopolitik global, Indonesia akan mampu menggunakan mekanisme demokrasinya untuk menunjukkan kepada masyarakat kita dan dunia bahwa proses politik itu berjalan dan kita bukan pertama kali menghadapi pergantian kepemimpinan di republik kita," ujar Sandiaga.

"Saya juga sangat confident bahwa dalam pengambilan keputusan dan mekanisme yang dilakukan ini selalu mempertimbangkan kestabilan daripada politik kita yang tentunya nanti akan berdampak kepada ekonomi juga," tambahnya.

Selain itu, kondisi politik juga menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Sandiaga menyebut kondusivitas pasar modal, kondisi makroekonomi, serta situasi geopolitik global menjadi sejumlah faktor utama yang dipertimbangkan perusahaan sebelum melantai di bursa.

"Pasti (berpengaruh), jadi IPO itu tentunya salah satu pertimbangan utamanya adalah kondusivitas pasar modal dan juga situasi makro maupun situasi geopolitik global," tutur dia.

Meski demikian, ia meyakini Indonesia mampu menjaga stabilitas politik melalui mekanisme demokrasi yang berjalan.

Hal ini karena Indonesia bukan pertama kali menghadapi pergantian kepemimpinan.