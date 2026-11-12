Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Jumat, 13 November 2026 | 03.20 WIB

Sandiaga Uno Akui Dinamika Politik bakal Berdampak ke Pasar Modal

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. (ANTARA) - Image

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. (ANTARA)

JawaPos.com - Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai dinamika politik, menyusul kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat memengaruhi pergerakan saham di pasar modal.

"Pasti berpengaruh secara keseluruhan kalau dilihat untuk situasi politik," kata Sandiaga saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (12/11).

Meski demikian, ia meyakini situasi politik yang tengah berlangsung bisa segera diselesaikan dengan baik. Sebab, kepastian politik diperlukan untuk memberikan sinyal positif bagi pasar modal dan perekonomian nasional.

"Saya sangat percaya bahwa di bawah tekanan geopolitik global, Indonesia akan mampu menggunakan mekanisme demokrasinya untuk menunjukkan kepada masyarakat kita dan dunia bahwa proses politik itu berjalan dan kita bukan pertama kali menghadapi pergantian kepemimpinan di republik kita," ujar Sandiaga.

"Saya juga sangat confident bahwa dalam pengambilan keputusan dan mekanisme yang dilakukan ini selalu mempertimbangkan kestabilan daripada politik kita yang tentunya nanti akan berdampak kepada ekonomi juga," tambahnya.

Selain itu, kondisi politik juga menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Sandiaga menyebut kondusivitas pasar modal, kondisi makroekonomi, serta situasi geopolitik global menjadi sejumlah faktor utama yang dipertimbangkan perusahaan sebelum melantai di bursa.

"Pasti (berpengaruh), jadi IPO itu tentunya salah satu pertimbangan utamanya adalah kondusivitas pasar modal dan juga situasi makro maupun situasi geopolitik global," tutur dia.

Meski demikian, ia meyakini Indonesia mampu menjaga stabilitas politik melalui mekanisme demokrasi yang berjalan.

Hal ini karena Indonesia bukan pertama kali menghadapi pergantian kepemimpinan.

"Maka dari itu, dia optimistis setiap proses pengambilan keputusan tetap mempertimbangkan stabilitas politik nasional yang turut memengaruhi kondisi perekonomian," terang dia.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google

Tags

gibran rakabuming rakaiposandiaga unogibran mundurihsg

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Gibran Tegaskan Keputusannya Mundur dari Jabatan Wapres RI Bukan Didasari Polemik Ijazah - Image
Politik

Gibran Tegaskan Keputusannya Mundur dari Jabatan Wapres RI Bukan Didasari Polemik Ijazah

Jumat, 13 November 2026 | 02.41 WIB

Ditanya Masuk Bursa Pengganti Wapres Gibran, Pramono Anung: Pertanyaannya Mantap Banget! - Image
Nasional

Ditanya Masuk Bursa Pengganti Wapres Gibran, Pramono Anung: Pertanyaannya Mantap Banget!

Jumat, 13 November 2026 | 02.25 WIB

Syakir Daulay Kenang Momen Terkunci Bareng Gibran Rakabuming Raka di Sebuah Ruangan - Image
Entertainment

Syakir Daulay Kenang Momen Terkunci Bareng Gibran Rakabuming Raka di Sebuah Ruangan

Jumat, 13 November 2026 | 02.23 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore