Cara Update Data BSU 2026 Melalui Website BPJS Ketenagakerjaan dan Aplikasi JMO

JawaPos.com - Para pekerja sebaiknya melakukan pengkinian data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. BPJS Ketenagakerjaan sendiri menenggatkan pengkinian data sebelum 14 November 2026.

Pengkinian ini sendiri harus dilakukan agar bantuan menjadi tepat sasaran. Dengan proses ini, calon penerima diminta melengkapi data diri seperti foto hingga rekening bank.

Menariknya, pengkinian ini dilakukan tak perlu datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, bisa dilakukan secara online dengan dua cara yakni melalui website resmi BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Cara Memperbarui Data BSU melalui Website BPJS Ketenagakerjaan Pengkinian data calon penerima BSU dapat dilakukan melalui browser di HP maupun laptop. Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

Buka laman pengkinian data BSU BPJS Ketenagakerjaan melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pada menu Cek Data, masukkan NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir. Setelah itu, klik "Lanjutkan". Masuk ke tahap Data Foto dan Data Pribadi. Pilih "Ambil Foto" pada bagian Foto Diri Peserta. Ambil foto secara langsung atau unggah gambar dari perangkat. Pastikan wajah terlihat jelas, tidak buram, dan tidak tertutup masker. Selanjutnya, pilih "Ambil Foto" pada bagian Foto KTP Peserta. Ambil atau unggah gambar KTP dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca. Lengkapi informasi pribadi, seperti nama ibu kandung, nomor HP, alamat email, serta provinsi dan kabupaten atau kota kantor. Kemudian, klik "Lanjutkan". Pada tahap Data Rekening, pilih nama bank dan masukkan nama pemilik serta nomor rekening. Centang kolom pernyataan untuk memastikan seluruh informasi yang diberikan sudah benar. Terakhir, klik "Kirim Data". Cara Memperbarui Data BSU melalui Aplikasi JMO Selain melalui website, pengkinian data juga bisa dilakukan menggunakan aplikasi JMO yang tersedia di Google Play Store dan App Store.

Berikut langkah-langkahnya: