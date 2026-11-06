BSU 2026 Cair November-Desember, Cek Syarat dan Cara Penyaluran Bantuan Sebesar Rp 900 Ribu

Ilustrasi pekerja pabrik tektil. (Dok.Jawa Pos)
JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadwalkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp 900 ribu terealisasi November dan Desember ini. Penyaluran ini akan dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Adapun, ketentuan penyaluran BSU 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan. Ia menjelaskan BSU merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
"BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp 900 ribu dibayarkan sekaligus,” ujar Indah dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (6/11).
Persyaratan Penerima BSU
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