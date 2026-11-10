Saat Harga Emas Turun? Jangan Buru-buru, Investor Perlu Perhatikan Strategi Pembelian

JawaPos.com – Penurunan harga emas setelah mengalami kenaikan dalam periode panjang kerap menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, apakah sebaiknya membeli emas saat harga terkoreksi atau menunggu penurunan lebih lanjut.

Meski terlihat sebagai peluang untuk mendapatkan harga lebih rendah, menentukan titik terendah harga emas bukan perkara mudah. Bahkan, investor berpengalaman sekalipun tidak selalu mampu memperkirakan kapan harga emas mencapai level terendah sebelum kembali meningkat.

Pergerakan harga emas sendiri dipengaruhi sejumlah faktor ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Harga emas dunia menggunakan dolar AS sebagai acuan. Ketika rupiah menguat terhadap dolar AS, harga emas di pasar domestik berpotensi mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat terjadi meskipun harga emas global relatif stabil.

Faktor berikutnya adalah kebijakan suku bunga bank sentral. Ketika bank sentral, seperti Federal Reserve (The Fed), mempertahankan atau menaikkan suku bunga, investor cenderung melirik instrumen lain yang menawarkan imbal hasil bunga, seperti obligasi dan deposito.

Hal ini berkaitan dengan karakteristik emas yang tidak memberikan bunga atau pendapatan rutin. Akibatnya, daya tarik emas dapat berkurang ketika instrumen berbasis bunga menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

Aksi ambil untung atau profit taking juga dapat memicu koreksi harga. Setelah harga emas mencapai rekor tertinggi, sebagian investor biasanya menjual kepemilikannya untuk merealisasikan keuntungan. Peningkatan aktivitas penjualan tersebut dapat menekan harga emas dalam jangka pendek.

Selain itu, meredanya ketegangan geopolitik dan membaiknya kondisi ekonomi global dapat mengurangi minat investor terhadap emas. Ketika ketidakpastian menurun, investor berpeluang mengalihkan dana ke instrumen lain, seperti saham, yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi.

Pertimbangkan Tujuan Investasi Sebelum Membeli Emas

Di tengah fluktuasi harga, keputusan membeli atau menunda investasi emas perlu disesuaikan dengan tujuan keuangan dan kemampuan masing-masing investor.

Untuk kebutuhan jangka menengah hingga panjang, misalnya persiapan pendidikan anak atau dana pensiun dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang, koreksi harga dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan menambah kepemilikan emas.

Sebaliknya, masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu dekat perlu mempertimbangkan kembali investasi emas. Perubahan harga dalam jangka pendek berpotensi menimbulkan kerugian apabila emas harus dijual ketika harganya sedang turun.

Investor juga perlu memperhitungkan selisih antara harga pembelian dan harga jual kembali atau buyback. Selisih tersebut menjadi salah satu komponen yang menentukan keuntungan ketika emas dijual.

Selain itu, pembelian emas sebaiknya tidak dilakukan sekaligus dengan menghabiskan seluruh dana investasi. Pembelian secara bertahap dapat menjadi alternatif untuk mengurangi risiko akibat perubahan harga yang sulit diprediksi.

Masyarakat juga perlu memastikan kebutuhan keuangan utama telah terpenuhi sebelum mengalokasikan dana untuk investasi. Dana darurat dan biaya kebutuhan sehari-hari sebaiknya tidak digunakan untuk membeli emas.

Menabung Emas Secara Bertahap

Salah satu strategi yang dapat diterapkan ketika harga emas berfluktuasi adalah dollar cost averaging (DCA). Metode ini dilakukan dengan membeli emas secara rutin menggunakan nominal dana yang relatif tetap.

Sebagai contoh, investor dapat menyisihkan sejumlah uang setiap pekan atau setiap kali menerima gaji. Dengan cara tersebut, pembelian tidak bergantung sepenuhnya pada perkiraan harga terendah di pasar.

Ketika harga emas turun, nominal pembelian yang sama memungkinkan investor memperoleh jumlah gramasi lebih banyak. Sebaliknya, ketika harga meningkat, jumlah emas yang diperoleh menjadi lebih sedikit.

Strategi tersebut membantu investor membangun kepemilikan emas secara konsisten tanpa harus terus-menerus memantau pergerakan harga harian.

Alternatif lainnya adalah memanfaatkan layanan tabungan emas digital. Melalui layanan ini, masyarakat dapat membeli emas dalam nominal relatif kecil tanpa harus langsung membeli emas batangan dalam ukuran tertentu.

Pegadaian menyediakan layanan Tabungan Emas dengan pembelian mulai dari Rp10 ribu. Saldo yang terkumpul didukung emas fisik dan dapat dicetak menjadi emas batangan sesuai ketentuan yang berlaku. Nasabah juga dapat menjual kembali atau menggadaikan saldo emasnya ketika membutuhkan dana.

Layanan tersebut dapat diakses melalui aplikasi Tring! by Pegadaian maupun kantor cabang Pegadaian.