Capaian Inkubasi 16 Koperasi Naik, LPDB Koperasi Perkuat Tata Kelola Usaha

JawaPos.com – Program inkubasi bisnis yang dijalankan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi bersama Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBI) IKOPIN menunjukkan perkembangan. Rata-rata capaian indikator kinerja 16 koperasi peserta meningkat dari 78,94 persen menjadi 84,81 persen dalam satu bulan hingga 18 Oktober 2026.

Peningkatan tersebut terungkap dalam monitoring dan evaluasi Program Inkubasi Bisnis Koperasi 2026 yang dilakukan Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman bersama Kementerian PPN/Bappenas di PIBI IKOPIN dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Ganjarsabar, Bandung.

Deva menegaskan, program inkubasi tidak boleh sekadar memenuhi target administratif. Pendampingan harus menghasilkan perubahan nyata dalam pengelolaan dan kemandirian koperasi, sekaligus mempersiapkan mereka untuk mengakses pembiayaan.

"Program inkubasi ini harus mampu menangkap potensi lokal dari masing-masing koperasi. Kita ingin koperasi tidak hanya mendapatkan pendampingan, tetapi benar-benar berkembang, memiliki usaha yang berjalan, tata kelola yang baik, dan pada akhirnya siap mengakses pembiayaan LPDB Koperasi untuk memperbesar skala usahanya," ujar Deva.

Program yang dimulai pada Mei 2026 itu melibatkan 16 koperasi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Pesertanya terdiri atas 14 KDMP dan dua koperasi reguler, dengan bidang usaha perdagangan dan sembako sebanyak 12 koperasi, pertanian dan agribisnis tiga koperasi, serta peternakan satu koperasi.

Pendampingan mencakup penguatan kelembagaan dan legalitas, tata kelola usaha, pengelolaan keuangan, digitalisasi, hingga fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan. Metode yang digunakan meliputi coaching, mentoring, asistensi, monitoring, dan evaluasi sesuai kebutuhan masing-masing koperasi.

Berdasarkan hasil monitoring per 18 Oktober 2026, delapan koperasi telah mencapai indikator kinerja atau Objective and Key Results (OKR) minimal 90 persen. Sementara itu, dua koperasi berada pada rentang 85–89 persen, empat koperasi mencapai 70–84 persen, dan dua koperasi masih di bawah 70 persen.

Secara keseluruhan, sembilan koperasi mencatat peningkatan capaian, sedangkan tujuh lainnya berada pada posisi tetap.

Ketua KDMP Ganjarsabar, Purnama, mengatakan pendampingan dari PIBI IKOPIN membantu memperbaiki administrasi dan tata kelola koperasi. Pengelolaan yang sebelumnya belum tertata kini mulai didukung sistem pencatatan digital.